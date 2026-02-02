Milan "Lola" Smiljanić ima novi posao: Radiće i u trećem klubu iz Beograda

Nakon Partizana i OFK Beograda, Milan "Lola" Smiljanić prihvatio ponudu još jednog beogradskog kluba.

Bivši reprezentativac Srbije Milan Smiljanić pojačao je stručni štab Čukaričkog dan poslije poraza od Crvene zvezde (1:3), potvrdio je danas klub sa Banovog brda.

"Lola" će biti novi pomoćnik trenera Milana Lešnjaka, a u dosadašnjem dijelu trenerske karijere radio je u omladinskom timu Partizana, za koji je i igrao u tri mandata, odnosno potom u OFK Beogradu gdje je takođe bio dio stručnog štaba i nedavno se rastao sa "romantičarima".

"Već mjesec dana sam bio u kontaktu sa Čukaričkim, prevashodno sa direktorom Matijaševićem. Svidjela mi se cijela priča, stabilan je klub, oslanja se i radi sa mladim igračima. I za mene je ovo sjajna prilika da učim i da gledam kako sve to funkcioniše. Pričao sam i sa šefom struke Milanom Lešnjakom, stvarno su nam se poklopila gledanja na funkcionisanje ekipe, zadovoljstvo mi je da radim u ovom klubu, u sistemu koji odlično funkcioniše godinama unazad", kazao je Smiljanić.

"Sada sam na profi licenci, voljan sam i željan da učim, a Čukarički je pravi klub za to. Nadam se da ću moći da doprinesem svojim iskustvom koje imam iz igračkih dana, da to sada prenesem na igrače kao trener. Sviđaju mi se zahtjevi u novom timu, na početku smo se već nekako našli".

Već zna Milan Smiljanić kako funkcionišu stvari u Čukaričkom i na čemu će biti fokus i u narednom periodu:

"Mladi igrači su ovde prioritet, ali imaju podršku i starijih, iskusnijih. Sa nekima od njih sam igrao u istom timu, sa nekim drugima se borio na terenu. Svakako će mi i zbog te činjenice biti lakše u Čukaričkom. Srećan sam ui zadovoljan što ću u Čukaričkom raditi na vrhunskom nivou".

U ovom trenutku Čukarički je šesti na tabeli Superlige i bori se za učešće u Konferencijskoj ligi.

