logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stravična pucnjava: Košarkaš (20) upucan u glavu, podlegao povredama

Stravična pucnjava: Košarkaš (20) upucan u glavu, podlegao povredama

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Andre Bel podlegao je povredema nakon napada na njegov automobil u Nešvilu

Ubijen košarkaš Andre Bel Izvor: Screenshot/YouTube/@newschannel5/@WSMV4

Košarkaš Univerziteta Fisk Andre Bel (20), izgubio je život u pucnjavi koja se dogodila prije nekoliko dana u Nešvilu, potvrdila je lokalna policija. Mladi sportista preminuo je od posljedica prostrelne rane u glavu.

Prema navodima istražnih organa, Bel se nakon prisustvovanja jednom gimnastičkom događaju nalazio u društvu dvojice drugova. Po ulasku u automobil marke "nisan sentra", bijele boje, došlo je do pucnjave. Njegovi prijatelji su policiji rekli da su u tom trenutku gledali u telefone, kada su ih iznenada trgli zvuci hitaca koji su bili upućeni iz drugog vozila. "Automobil žrtve je usporio i vratio se u saobraćaj prije nego što se sudario sa crvenim pikapom, dok je tamni sedan iz kog je pucano nastavio kretanje" navodi se u izvještaju policije.

Teško povrijeđeni košarkaš hitno je prevezen u Medicinski centar Univerziteta Vanderbilt, gdje su ljekari pokušali da mu spase život, ali je, uprkos njihovim naporima, podlegao povredama. Policija Nešvila saopštila je da je istraga u toku i da se intenzivno radi na identifikaciji i pronalaženju napadača. Motiv ovog tragičnog čina za sada nije poznat.

Od prerano preminulog igrača oprostio se i Džeremaja Kračer, glavni trener košarkaškog tima Univerziteta Fisk. "Izgubili lidera na košarkaškom terenu i van njega. Andre, mlad, bistar i nežan mladić, nepravedno je otet sa ovog svijeta."

"Bio je dominantna snaga u muškom košarkaškom timu Fiska, ali najviše su ga pamtili po zaraznom osmijehu i jedinstvenoj sposobnosti da uvijek unese toplinu u prostoriju. Sada imamo veliko odsustvo u našem timu, ali što je još važnije, osjećamo dubok bol u srcima. Zaista će nam nedostajati. Naše misli i nepokolebljive molitve su uz njegovu porodicu i malu djecu u njegovoj porodici i u Nešvilu koja su mu se divila."

Možda će vas zanimati

Tagovi

NCAA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC