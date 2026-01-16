Stravična pucnjava: Košarkaš (20) upucan u glavu, podlegao povredama

Košarkaš Andre Bel podlegao je povredema nakon napada na njegov automobil u Nešvilu

Izvor: Screenshot/YouTube/@newschannel5/@WSMV4

Košarkaš Univerziteta Fisk Andre Bel (20), izgubio je život u pucnjavi koja se dogodila prije nekoliko dana u Nešvilu, potvrdila je lokalna policija. Mladi sportista preminuo je od posljedica prostrelne rane u glavu.

Prema navodima istražnih organa, Bel se nakon prisustvovanja jednom gimnastičkom događaju nalazio u društvu dvojice drugova. Po ulasku u automobil marke "nisan sentra", bijele boje, došlo je do pucnjave. Njegovi prijatelji su policiji rekli da su u tom trenutku gledali u telefone, kada su ih iznenada trgli zvuci hitaca koji su bili upućeni iz drugog vozila. "Automobil žrtve je usporio i vratio se u saobraćaj prije nego što se sudario sa crvenim pikapom, dok je tamni sedan iz kog je pucano nastavio kretanje" navodi se u izvještaju policije.

Teško povrijeđeni košarkaš hitno je prevezen u Medicinski centar Univerziteta Vanderbilt, gdje su ljekari pokušali da mu spase život, ali je, uprkos njihovim naporima, podlegao povredama. Policija Nešvila saopštila je da je istraga u toku i da se intenzivno radi na identifikaciji i pronalaženju napadača. Motiv ovog tragičnog čina za sada nije poznat.

Od prerano preminulog igrača oprostio se i Džeremaja Kračer, glavni trener košarkaškog tima Univerziteta Fisk. "Izgubili lidera na košarkaškom terenu i van njega. Andre, mlad, bistar i nežan mladić, nepravedno je otet sa ovog svijeta."

"Bio je dominantna snaga u muškom košarkaškom timu Fiska, ali najviše su ga pamtili po zaraznom osmijehu i jedinstvenoj sposobnosti da uvijek unese toplinu u prostoriju. Sada imamo veliko odsustvo u našem timu, ali što je još važnije, osjećamo dubok bol u srcima. Zaista će nam nedostajati. Naše misli i nepokolebljive molitve su uz njegovu porodicu i malu djecu u njegovoj porodici i u Nešvilu koja su mu se divila."