logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lejkersi se brukaju u NBA: Luka Dončić uzalud dominira, saigrači ga ostavili na cjedilu

Lejkersi se brukaju u NBA: Luka Dončić uzalud dominira, saigrači ga ostavili na cjedilu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić pruža odlične partije u dresu Lejkersa, radi sve što je do njega, ali ekipa iz Los Anđelesa nastavlja da niže poraze u NBA ligi.

Lejkersi poraženi od Šarlota Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Luka Dončić pruža odlične partije u NBA ligi, radi sve što je do njega, ali Lejkersi ne mogu nikoga da pobijede. U Los Anđelesu je Šarlot slavio (135:117) i to je bio četvrti poraz "jezeraša" u posljednjih pet mečeva. Alarmi su polako počeli da se pale.

Dončić je ubacio 39 poena (9/15 za dva, 6/11 za tri), uz 4 skoka i 3 asistencije. Prije toga je protiv Atlante imao dabl-abl (27, 12as, 5sk), a Sakramentu je "spakovao" 42 poena (8as, 7sk). U te tri utakmice pali su samo Hoksi koji su u ogromnoj krizi. Šta je problem Lejkersa? Dosta loša odbrana i to što nema ko da ubaci otvorene šuteve.

Dončića su protiv Hornetsa pratili Lebron Džejms (29, 9sk, 6as) i Džejk La Ravija (18). Vjerovatno bi Luka imao i više asistencija i mnogo neizvjesniji meč da se nisu propisno ispromašivali Markus Smart (1/5 za tri), Gejb Vinsent (0/5 za tri) i Rui Hačimura (1/4 za tri). Kada je pobjednička ekipa u pitanju najbolji je bio Lamelo Bol (30, 11as, 6sk), dok je još jednu sjajnu partiju pružio Kon Knepel koji blista već neko vrijeme (19, 7sk, 4as).

Rezultati:

  • Detroit - Finiks 108:105
  • Hjuston - Oklahooma 91:111
  • Majami - Boston 114:119
  • San Antonio - Milvoki 119:101
  • Dalas - Juta 144:122
  • Golden Stejt - Njujork Niksi 126:113
  • Portland - Atlanta 117:101
  • Los Anđeles Lejkersi - Šarlot 117:135

Možda će vas zanimati

Tagovi

LA Lejkers NBA liga Šarlot

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC