Čović poslije neuspjeha na Eurobasketu: "Pešić nije podnio ostavku, ali tražimo selektora"

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović još jednom je govorio o statusu Svetislava Pešića u nacionalnom timu.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije neočekivano rano je završila takmičenje na Eurobasketu, nakon što je u osmini finala Finska bila bolja od srpskog tima. Zbog toga je prva tema dnevnog reda svakog navijača bila da li bi selektor Svetislav Pešić i dalje trebalo da vodi "orlove". Već se spominjao potencijalni odlazak trofejnog trenera, a predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio je o statusu legendarnog šefa struke.

Selektor Pešić i sam je konstatovao da je Srbiji potreban novi trener, ali odluke nisu konačne. Kako će izgledati "orlovi" u predstojećim generacijama zavisiće od poteza struke koji slede, a o tom je govorio Čović:

"Očigledno se nalazimo u nekom periodu kad nam ne ide, ali to je sport.Što se tiče ostavki, nema ih, Pešić nije podnio ostavku, njemu se ugovor zaključuje sa 30. septembrom, kao što je i rečeno", započeo je za "Una" TV.

"Prošle godine kada smo razgovarali i kada je bio opšti zahtev javnosti i igrača da Pešić nastavi svoj posao, to smo i uradili i potpisali ugovor na godinu dana. On je na raspolaganju i pomoći će u svemu što nas čeka. U Košarkaškom savezu Srbije pravimo detaljan plan i analizu za naredne korake, već u novembru nas čeka prvi prozor za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, u grupi smo sa BiH, Turskom i Švajcarskom, a kao što smo vidjeli na ovom prvenstvu niko nikoga više ne može da potcijeni, svi rade i treniraju", rekao je Čović.

"Iza nas je prvenstvo koje je bilo neuspješno, navikli smo javnost da smo stalno među prvima i desilo se šta se desilo. Riječ debakl u sportu je pogrešna riječ, nju primjenjuju neki koji nikada nisu obukli neki sportski šorts. Sport je takav da prije podne budete najbolji, a da popodne više ne budete dobri. Nije bilo nikakvih svađa među igračima, svi su radili svoj posao, ostaje da treneri daju analizu zašto je došlo do preloma u glavnim trenucima utakmice. Neka oni to objasne, a ja bih zamolio javnost da poštuje i igrače i trenere, Pešić nije zaboravio košarku i treba poštovati sve šta je uradio za košarku".

Izvor: MN PRESS

Na kraju, jasno je da selektor odlazi sa čela tima, a Nebojša Čović otkrio je i da je KSS povukao nove poteze.

"Nisam pesimista, imamo potencijal školovanih igrača, nešto smo i izgubili jer je naš košarkaški sistem bio ruiniran, koliko će se sanirati - to ćemo vidjeti. Ne mogu da kažem ime i prezime novog trenera, počeli smo da radimo na tome od danas, imamo potencijalne kandidate ali ih nismo kontaktirali. Molim za strpljenje, relativno brzo ćemo imati trenera, jer taj selektor mora da definiše barem 30 potencijalnih igrača za kvalifikacije za SP. Podsjećam da nećemo imati u tim kvalifikacijama NBA igrače, pitanje je i koje ćemo iz Evrolige imati i ko će ih pustiti. Izaći ćemo vrlo brzo sa važnim informacijama", poručio je Čović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!