"Mrzim što se sad to priča i piše": Otkriveno šta se dešavalo sa košarkašima Srbije iza kulisa

Čuli smo razne spekulacije o problemima unutar tima košarkaške reprezentacije Srbije, a sada je Marko Marinović otkrio šta se dešavalo iza kulisa na Eurobasketu.

Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Srbije razočarala nas je na Eurobasketu 2025, a sve zanima šta je to toliko uticalo da "orlovi" ne liče na sebe. Pojavile su se mnoge spekulacije o problemima unutar tima, svašta se pisalo prethodnih dana od kada je Srbija ispala sa turnira od daleko slabije Finske, a sada smo saznali i šta se dešavalo iza kulisa.

Pomoćni trener Marko Marinović, prvi saradnik selektora Svetislava Pešića, ističe da mu sada mnogo smeta šta se priča i piše jer najbolje oni znaju koliko su košarkaši dali sve od sebe kako bi zablistali na Eurobasketu. Ali, prosto nisu uspjeli...

"Mi smo servis, ne samo Vasin (Vase Micića, prim. aut.) nego svih igrača. Svi smo bili jako posvećeni, počevši od selektora Pešića. Sve smo pokušali da ih što prije oporavimo i pripremimo. Zato i mrzim što se sve sada ovo dešava, što se priča, piše... Vjerujte, igračima je najteže. Zapravo ne mogu ni da zamislim kako je njima, ako je meni ovako", rekao je Marinović u intervjuu za "Meridijan Sport".

Da li je ovo neuspjeh?

Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Moramo biti realni... Da je neuspjeh, neuspjeh je. Ali šta da zamjeriš igračima? Oni su dali sve od sebe u tom trenutku. Možemo da pričamo koliko su uticale povrede, Bogdanova posebno. Mnogi su bili roviti, Gudurić prije svih, onda se povrijedio Aleksa, temperature imali dvojica Nikola, a Vasa Micić je pokušavao da se vrati", dodao je Marinović

"Uz sve to, moramo da krenemo od sebe. Ne želimo alibi. Turci su odigrali fenomenalno, da ne pričamo o Fincima. Oni su nevjerovatno motivisani kad igraju protiv Srbije. Za sve njih je Srbija bila prvi favorit. Šta da radimo, desi se".

Šta dalje za Srbiju?

Posljednjeg dana septembra ističe ugovor Svetislavu Pešiću poslije čega najvjerovatnije više neće biti selektor, ali će biti u nekoj vrsti mentorske uloge svom nasljedniku. Ko će to biti još je teško odgovoriti.

"Prošle godine kada smo razgovarali i kada je bio opšti zahtjev javnosti i igrača da Pešić nastavi svoj posao, to smo i uradili i potpisali ugovor na godinu dana. On je na raspolaganju i pomoći će u svemu što nas čeka. U Košarkaškom savezu Srbije pravimo detaljan plan i analizu za naredne korake, već u novembru nas čeka prvi prozor za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, u grupi smo sa BiH, Turskom i Švajcarskom, a kao što smo vidjeli na ovom prvenstvu niko nikoga više ne može da potcijeni, svi rade i treniraju", rekao je Nebojša Čović nedavno.