logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Edin Džeko i Luka Modrić na istoj majici u Mostaru

Edin Džeko i Luka Modrić na istoj majici u Mostaru

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Mostarski brend "Šta Fali", iza kojeg stoje dvojica dvadesetpetogodišnjih prijatelja iz djetinjstva, lansirao je kolekciju odjeće pod nazivom “VIZA ZA BUDUĆNOST”.

Edin Džeko i Luka Modrić na istoj majici Izvor: Facebook/Šta Fali

Ova modna serija, inspirisana predstojećim Svjetskim prvenstvom, fudbalskim ikonama i specifičnim domaćim identitetom, uspjela je spojiti naizgled nespojivo, strastveno navijanje za Bosnu i Hercegovinu, ali i za Hrvatsku.

Apsolutni hit i fokus čitave kolekcije postale su unikatne majice na kojima se s jedne strane nalazi Edin Džeko, kapiten "zmajeva", a s druge Luka Modrić, kapiten Hrvatske.

"Željeli smo pokazati da Džeko i Modrić nisu protivnici, nego legende istog prostora. Bez obzira na to za koga navijamo, riječ je o dvojici igrača na koje cijela regija može biti ponosna", poručili su Mostarci, a prenio "Dnevni avaz".

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je na Svjetskom prvenstvu smještena je u grupu "B", što znači da će već drugog dana takmičenja na teren i odmah je čeka utakmica s domaćinom Kanadom. Ovako izgleda raspored BiH:

12. jun u 21.00 (četvrtak): Kanada - Bosna i Hercegovina (Toronto)
18. jun u 21.00 (petak): Švajcarska - Bosna i Hercegovina (Los Anđeles)
24. jun u 21.00 (srijeda): Bosna i Hercegovina - Katar (Sijetl)

Hrvatska je smještena u grupu "L" na Mundijalu što znači da će na svoj prvi meč na turniru morati da čeka, ali će isto tako imati i više nego dovoljno vremena da popravi stvari koje nisu valjale u prijateljskim utakmicama.

Da biste bili spremni za Englesku, Ganu i Panamu, potrebno je pronaći pravu formulu i to zna selektor "kockastih" Zlatko Dalić pred sljedeće utakmice:

17. jun u 22.00 (srijeda): Engleska - Hrvatska (Dalas)
24. jun u 01.00 (srijeda): Panama - Hrvatska (Toronto)
27. jun u 23.00 (subota): Hrvatska - Gana (Filadelfija)

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Edin Džeko Luka Modrić Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC