Edin Džeko i Luka Modrić na istoj majici u Mostaru

Mostarski brend "Šta Fali", iza kojeg stoje dvojica dvadesetpetogodišnjih prijatelja iz djetinjstva, lansirao je kolekciju odjeće pod nazivom “VIZA ZA BUDUĆNOST”.

Izvor: Facebook/Šta Fali

Ova modna serija, inspirisana predstojećim Svjetskim prvenstvom, fudbalskim ikonama i specifičnim domaćim identitetom, uspjela je spojiti naizgled nespojivo, strastveno navijanje za Bosnu i Hercegovinu, ali i za Hrvatsku.

Apsolutni hit i fokus čitave kolekcije postale su unikatne majice na kojima se s jedne strane nalazi Edin Džeko, kapiten "zmajeva", a s druge Luka Modrić, kapiten Hrvatske.

"Željeli smo pokazati da Džeko i Modrić nisu protivnici, nego legende istog prostora. Bez obzira na to za koga navijamo, riječ je o dvojici igrača na koje cijela regija može biti ponosna", poručili su Mostarci, a prenio "Dnevni avaz".

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je na Svjetskom prvenstvu smještena je u grupu "B", što znači da će već drugog dana takmičenja na teren i odmah je čeka utakmica s domaćinom Kanadom. Ovako izgleda raspored BiH:

12. jun u 21.00 (četvrtak): Kanada - Bosna i Hercegovina (Toronto)

18. jun u 21.00 (petak): Švajcarska - Bosna i Hercegovina (Los Anđeles)

24. jun u 21.00 (srijeda): Bosna i Hercegovina - Katar (Sijetl)

Hrvatska je smještena u grupu "L" na Mundijalu što znači da će na svoj prvi meč na turniru morati da čeka, ali će isto tako imati i više nego dovoljno vremena da popravi stvari koje nisu valjale u prijateljskim utakmicama.

Da biste bili spremni za Englesku, Ganu i Panamu, potrebno je pronaći pravu formulu i to zna selektor "kockastih" Zlatko Dalić pred sljedeće utakmice:

17. jun u 22.00 (srijeda): Engleska - Hrvatska (Dalas)

24. jun u 01.00 (srijeda): Panama - Hrvatska (Toronto)

27. jun u 23.00 (subota): Hrvatska - Gana (Filadelfija)

(MONDO)