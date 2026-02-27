Izvučeni parovi osmine finala Lige Evrope: Zvezdin dželat protiv Engleza, a Dinamov protiv Nijemaca

Pratite uživo žrijeb osmine finala Lige Evrope za 2025/26.

Nakon žrijeba za Ligu šampiona, danas od 13 časova u Nionu saznali smo i žrijeb osmine finala Lige Evrope. Na njemu nije bilo Crvene zvezde koja je u Beogradu propustila šansu da prođe dalje.

Evo kako izgleda kompletan kostur na putu ka finalu Lige Evrope koje se igra 20. maja u Istanbulu.

Gornja polovina žrijeba

Ferencvaroš - Braga

Panatinaikos - Real Betis

Genk - Frajburg

Selta - Lion

Donja polovina žrijeba

Štutgart - Porto

Notingem Forest - Mitjiland

Bolonja - Roma

Lil - Aston Vila