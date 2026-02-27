Izvučeni parovi osmine finala Lige Evrope: Zvezdin dželat protiv Engleza, a Dinamov protiv Nijemaca

Pratite uživo žrijeb osmine finala Lige Evrope za 2025/26.
Nakon žrijeba za Ligu šampiona, danas od 13 časova u Nionu saznali smo i žrijeb osmine finala Lige Evrope. Na njemu nije bilo Crvene zvezde koja je u Beogradu propustila šansu da prođe dalje.
Evo kako izgleda kompletan kostur na putu ka finalu Lige Evrope koje se igra 20. maja u Istanbulu.
Gornja polovina žrijeba
Ferencvaroš - Braga
Panatinaikos - Real Betis
Genk - Frajburg
Selta - Lion
Donja polovina žrijeba
Štutgart - Porto
Notingem Forest - Mitjiland
Bolonja - Roma
Lil - Aston Vila
Počinjemo!
Evo kako izgledaju parovi osmine Lige Evrope:
Frajburg - Genk
Roma - Bolonja
Ferencvaroš - Braga
Štutgart - Porto
Notingem Forest - Midjliland
Selta - Lion
Lil - Aston Vila
Prepoznajete li ga?Izvor: UEFA/Screenshot
Na žrijebu Lige Evrope biće čuveni portugalski fudbaler Maniče, nekadašnji igrač Porta i Čelsija.
Žrijeb je poludirigovan
Svaka od ekipa koja je prošla kroz baraž zna da može na jednu od dvije ekipe koje su direktno u osmini finala Lige Evrope.Izvor: UEFA/Screenshot
Bez Crvene zvezde i Dinama iz Zagreba
Crvena zvezda i Dinamo su bili blizu prolaza u osminu finala Lige Evrope, ali ni Beograđani ni Zagrepčani nisu uspjeli da eliminišu francuski Lil odnosno belgijski Genk, pa će žrijeb proteći bez ijednog tima iz nekadašnje Jugoslavije.
Ko je na žrijebu?
Na žrijebu ćemo imati klubove koji su direktno prošli u nokaut fazu Lige Evrope, što su Lion, Aston Vila, Mitjiland, Real Betis, Porto, Braga, Frajburg i Roma, odnosno sa druge strane su oni koji su uspjeli da se domognu kroz baraž: Genk, Bolonja, Štutgart, Ferencvaroš, Notingem Forest, Selta, Lil i Panatinaikos.
Dobro došli u MONDO live
Danas u 13 časova u Nionu biće održan žrijeb osmine finala Lige Evrope za sezonu 2025/26. Na njemu ćemo dobiti i kompletan izgled kostura do kraja takmičenja, odnosno sve do 20. maja i finala u Istanbulu.
