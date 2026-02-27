logo
Izvučeni parovi osmine finala Lige Evrope: Zvezdin dželat protiv Engleza, a Dinamov protiv Nijemaca
Izvučeni parovi osmine finala Lige Evrope: Zvezdin dželat protiv Engleza, a Dinamov protiv Nijemaca

Pratite uživo žrijeb osmine finala Lige Evrope za 2025/26.

Nakon žrijeba za Ligu šampiona, danas od 13 časova u Nionu saznali smo i žrijeb osmine finala Lige Evrope. Na njemu nije bilo Crvene zvezde koja je u Beogradu propustila šansu da prođe dalje.

Evo kako izgleda kompletan kostur na putu ka finalu Lige Evrope koje se igra 20. maja u Istanbulu.

Gornja polovina žrijeba

Ferencvaroš - Braga
Panatinaikos - Real Betis

Genk - Frajburg
Selta - Lion

Donja polovina žrijeba

Štutgart - Porto
Notingem Forest - Mitjiland

Bolonja - Roma
Lil - Aston Vila

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
13:16

Počinjemo!

Evo kako izgledaju parovi osmine Lige Evrope:

Frajburg - Genk
Roma - Bolonja
Ferencvaroš - Braga
Štutgart - Porto
Notingem Forest - Midjliland
Selta - Lion
Lil - Aston Vila

13:13

Prepoznajete li ga?

Izvor: UEFA/Screenshot

 Na žrijebu Lige Evrope biće čuveni portugalski fudbaler Maniče, nekadašnji igrač Porta i Čelsija.

12:52

Žrijeb je poludirigovan

Svaka od ekipa koja je prošla kroz baraž zna da može na jednu od dvije ekipe koje su direktno u osmini finala Lige Evrope.

Izvor: UEFA/Screenshot

12:51

Bez Crvene zvezde i Dinama iz Zagreba

Crvena zvezda i Dinamo su bili blizu prolaza u osminu finala Lige Evrope, ali ni Beograđani ni Zagrepčani nisu uspjeli da eliminišu francuski Lil odnosno belgijski Genk, pa će žrijeb proteći bez ijednog tima iz nekadašnje Jugoslavije.

12:49

Ko je na žrijebu?

Na žrijebu ćemo imati klubove koji su direktno prošli u nokaut fazu Lige Evrope, što su Lion, Aston Vila, Mitjiland, Real Betis, Porto, Braga, Frajburg i Roma, odnosno sa druge strane su oni koji su uspjeli da se domognu kroz baraž: Genk, Bolonja, Štutgart, Ferencvaroš, Notingem Forest, Selta, Lil i Panatinaikos.

12:49

Dobro došli u MONDO live

Danas u 13 časova u Nionu biće održan žrijeb osmine finala Lige Evrope za sezonu 2025/26. Na njemu ćemo dobiti i kompletan izgled kostura do kraja takmičenja, odnosno sve do 20. maja i finala u Istanbulu.

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Zvezdin delat je Stanković

