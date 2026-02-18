Klipersi izgleda totalno odustali od Bogdana Bogdanovića

Kapiten selekcije Srbije Bogdan Bogdanović jako malo igra u Klipersima ove sezone, a poslije ugovora za Džordana MIlera izgleda da će prostora za njega biti još manje.

Izvor: Profimedia/Maddie Meyer/Getty images

Teško da će Bogdan Bogdanović dobiti bolju minutažu dokle god je u redovima Los Anđeles Klipersa. Ove sezone igra jako malo, na mnogo utakmica je bio van konkurencije, dugo je imao problema i sa povredama. A sada su Klipersi jasno stavili do znanja kapitenu Srbije da računaju na druge igrače.

Nakon što je počeo sezonu na "dvostranom" ugovoru, sada je mladi bek Džordan Miler potpisao dvogodišnji garantovani ugovor sa Klipersima i očigledno da će nakon 33 utakmice u kojima je igrao ove sezone dobijati samo još više prilike da igra.

Ovaj 26-godišnjak je proveo pet godina na koledžu, igrao je za Džordž Mejson pa za Majami, a onda je kao nedraftovan igrač došao u Kliperse 2023. godine. Uglavnom je provodio vrijeme u razvojnoj ligi, pa je prve sezone odigrao osam, a druge 37 mečeva.

Šta se dešava sa Bogdanom?

Ove sezone je Miler prosječno imao 9,1 poen i 3,2 meča na 19 minuta po utakmici. Što se tiče Bogdana nikada nije imao ovako malu minutažu i ovako slab učinak otkako je u NBA. Prosječno bilježi 7,6 poena, ima 2,8 skokova i 2,6 asistencija.

Bogdan je ove sezone zaradio 16.000.000 dolara i slijedi mu isto toliko naredne sezone. Ipak Klipersi imaju "timsku opciju" što znači da oni odlučuju da li će mu produžiti ugovor na godinu dana za taj iznos. Djeluje da je to malo vjerovatno, pa bi poslije devet godina u NBA i igranja za Sakramento, Atlantu i Kliperse iskusni Srbin mogao naredne sezone da potraži novu sredinu.

(MONDO)

