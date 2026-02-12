Srbija dobila protivnika u Dejvis kupu, bori se za "goli život"

Dejvis kup reprezentacija Srbije dobila je protivnika u borbi za opstanak u Dejvis kupu.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Teniska reprezentacija Srbije dobila je danas Litvaniju za protivnika na žrijebu Svjetske grupe 1 u Dejvis kupu. To znači da će Dejvis kup reprezentacija Srbije igrati protiv Litvanije od 18. do 20. septembra, a selektor Viktor Troicki moraće da izvede najjači sastav kako bi osigurali mjesto u kvalifikacijama za fajnal-ejt Dejvis kupa 2027.

"Izvukli smo dobar žrijeb. Litvanija kod kuće. Protivnik protiv koga smo definitivno favoriti. Imaju dva mlada dobra, veoma dobra, perspektivna igrača. Poznajem ih. Imaju 21 godinu i probijaju se. Već su sasvim solidni teniseri, ali nisu u rangu naših najboljih igrača. Ponavljam ono što sam rekao i poslije ubjedljivog poraza od Čilea. Moramo da igramo u najjačem sastavu, da se svi igrači odazovu, fizički spremni. Bilo bi lijepo da se kompletni vratimo u Svjetsku grupu i da sljedeće godine, korak po korak, grabimo ka višim ciljevima", poručio je poslije žrijeba selektor Viktor Troicki.

Litvanci su u plej-ofu Svjetske grupe 1 slavili protiv Izraela u gostima 3:1 i njihov selektor Laurinas Grigelis je u svim mečevima računao na dva najboljerangirana igrača te zemlje na ATP listi Viliusa Gaubasa (21 godina, 127. na ATP listi) i Edasa Butvilasa (21, 250), čak i u dublu. Preostala dvojica bili su iz Pijevus Vaitiekunas (22, 1483) i Dovas Dersonas (18, bez ranga), dok jedino eventualno pojačanje može da bude Matas Vasiliauskas (23, 1289).

Što se tiče Srbije, koja je nedavno izgubila od Čilea u "okrnjenom" sastavu, ostaje da se vidi da li će joj na raspolaganju biti najbolji teniser svih vremena Novak Đoković.

Parovi Svjetske grupe 1 su SRBIJA - Litvanija, Australija - Poljska, Argentina - Turska, Holandija - Kolumbija, Luksemburg - Mađarska, Brazil - Švajcarska, Finska - Monako, Danska - Bugarska, Slovačka - Grčka, Novi Zeland - Japan, Norveška - Kina, Kineski Tajpeh - Švedska i Peru - Paragvaj.