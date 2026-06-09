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Dejan Davidovac ostaje u Crvenoj zvezdi: Otkriveni detalji novog ugovora

Dejan Davidovac ostaje u Crvenoj zvezdi: Otkriveni detalji novog ugovora

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Dejan Davidovac potpisao je novi ugovor i još dvije godine će igrati u Crvenoj zvezdi.

dejan davidovac potpisao ugovor sa zvezdom Izvor: MN PRESS

Dejan Davidovac ostaje u Crvenoj zvezdi. Iskusni reprezentativni krilni centar potpisao je ugovor sa crveno-bijelima na još dvije sezone. 

U dresu Crvene zvezde osvojio je do sada pet titula šampiona Srbije, četiri titule u ABA ligi, četiri Kupa Radivoja Koraća i uzeo je jedan trofej Superkupa ABA lige. Prvi put je potpisao ugovor sa crveno-bijelima 2015. godine, a nakon pozajmice u FMP-u postao je standardan 2017. 

Osim jedne sezone u CSKA iz Moskve od tada je stalno bio dio tima, a postao je i redovan reprezentativac Srbije i osvojio je srebro na Mundobasketu 2023. godine i bronzu na Olimpijskim igrama 2024.

Do sada je u Crvenoj zvezdi odigrao 473 utakmice i četvrti je na vječnoj listi iza Branka Lazića, Ognjena Dobrić i Luke Mitrovića. Postigao je 2.955 poena, a novi ugovor znači da će probiti granicu i od 3.000 poena i od 500 odigranih mečeva.

(MONDO)

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01:25
Dejan Davidovac posle ubedljive pobede protiv Zlatibora
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

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Tagovi

Dejan Davidovac KK Crvena zvezda

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