Sjevale pesnice u NHL, svi gledali tuču sezone: Dok su se Kanađani tukli, Srbin je riješio meč

Aleks Nedeljković je na kraju odlučio meč, a prije toga smo gledali žestoku tuču.

Izvor: X/BleacherReport/Printscreen

Vidjeli smo kako je krenula frka na meču NBA lige gde je igrao Tristan Vukčević, ali prava tuča se naravno vidjela u NHL-u. Na duelu San Hoze Šarksa i Njujork Rendžersa su sjevale pesnice.

Kanađanin Metju Rempe i njegov sunarodnik Rajan Rivs su se u petom minutu meča potukli i to baš surovo. Pogledajte kako je to izgledalo na ledu:

HEAVYWEIGHT FIGHT between Sharks and Rangers



6'9" Rempe vs. 6'2" Reaves and they were throwing HAYMAKERSpic.twitter.com/eiI82FisAi — Bleacher Report (@BleacherReport)October 23, 2025

Na kraju su dobili po pet minuta kazne, a završilo se pobedom San Hozea poslije produžetka 6:5. Pobjeda je došla golom Smita poslije dva minuta produžetka, a asistenciju je upisao Aleks Nedeljković. Američki golman srpskog porijekla je uspio da doda loptu do strelca, a što se tiče odbrana imao je čak 22 uspješne intervencije.