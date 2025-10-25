logo
Sjevale pesnice u NHL, svi gledali tuču sezone: Dok su se Kanađani tukli, Srbin je riješio meč

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Aleks Nedeljković je na kraju odlučio meč, a prije toga smo gledali žestoku tuču.

Tuča na meču NHL lige San Hoze Šarks - njujork Rendžers Izvor: X/BleacherReport/Printscreen

Vidjeli smo kako je krenula frka na meču NBA lige gde je igrao Tristan Vukčević, ali prava tuča se naravno vidjela u NHL-u. Na duelu San Hoze Šarksa i Njujork Rendžersa su sjevale pesnice.

Kanađanin Metju Rempe i njegov sunarodnik Rajan Rivs su se u petom minutu meča potukli i to baš surovo. Pogledajte kako je to izgledalo na ledu:

Na kraju su dobili po pet minuta kazne, a završilo se pobedom San Hozea poslije produžetka 6:5. Pobjeda je došla golom Smita poslije dva minuta produžetka, a asistenciju je upisao Aleks Nedeljković. Američki golman srpskog porijekla je uspio da doda loptu do strelca, a što se tiče odbrana imao je čak 22 uspješne intervencije.

NHL tuča hokej

