Najbizarnija povreda sezone, NHL šampion se opekao na roštilju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Zaista se ne čuje često da se neko opekao na roštilju i zato ne igra. Upravo to se desilo finskom hokejašu Etuu Luostarinenu.

Nhl sampion se opekao na rostilju Izvor: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Profimedia

Dok Aleksandar Ovečkin obara NHL rekorde, trenutni osvajač Stenli Kupa tim Florida Pantersa su bez jednog od svojih najboljih igrača zbog bizarne povrede. Finski NHL centar Etu Luostarinen će propustiti nekoliko nedjelja zbog nezgode na roštilju.

Trener ekipe Pol Moris je otkrio da je Finac imao nezgodu i da zbog opekotina jednostavno ne može da nosi hokejašku opremu. To je problem prije svega zato što je tim desetkovan. Povrijeđeni su kapiten Aleksander Brkov, Dimitri Kulikov, Džona Gađovič. Tomas Nosek, Metju Tkačuk i Kol Švindt. 

"Nije prenoćio u bolnici, ali su ga doktori pregledali.Nemamo baš mnogo iskustva sa ovim. Vratiće se kada bude mogao da obuče opremu. Iz ovoga možemo da naučimo nešto novo i da probamo da preživimo.To je ono što sada radimo, preživljavamo. Kada vam je sedam igrača povrijeđeno, imate problem. Imaćemo u jednom momentu najveće promjene u ligi, kada nam se vrate igrače", rekao je Pol Moris.

Etu Luostarinen igra na poziciji centra, a poslije poečtaka karijere u domovini 2017. je izabran kao 42. pik. Sa Finskom je bio prvak svijeta 2019. godine,a od 2020. je u timu Florida Pantersa sa kojim je osvojio prethodna dva Stenli kupa.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:03
Hokej - ekipa Berna
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

