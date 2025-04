Zabrinjavajuća poruka Đokovića iz Madrida: "Ovo je nova realnost, potpuno drugačija"

Novak Đoković umjesto titula želi samo da učestvuje na turnirima i ostvari pobjede u ranoj fazi takmičenja.

Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković trenutno nije u formi. Od početka 2025. godine rijetko je uspijevao da odigra nekoliko dobrih mečeva uzastopno, a češće smo viđali rane eliminacije na najvećim svjetskim turnirima - tamo gdje je tokom prethodne dvije decenije blistao. To je nova realnost na koju se navikava Đoković, a moraće i njegovi navijači.

Nakon poraza od Matea Arnaldija u Madridu, Đoković je govorio da mu više nisu cilj trofeji ili finala, već da sada na takmičenja dolazi kako bi što duže ostao. Svaki meč shvata kao priliku da se još bolje pripremi za naredne izazove, pa je i u Madridu samo želio da odigra jedan meč više nego u Monte Karlu, gdje je takođe imao razočaravajući nastup.

"To je za mene neka vrsta nove realnosti... Pokušavam da dobijem jedan ili dva meča... To je potpuno drugačiji osjećaj od onoga što sam imao u više od 20 godina profesionalnog tenisa", rekao je Novak Đoković novinarima u Madridu, nakon poraza od Arnaldija kojem je već godinama idol.

Iako je u prethodnim intervjuima isticao da nema velika očekivanja na malim turnirima, svaka rana eliminacija Novaka Đokovića privlači mnogo pažnje svjetske javnosti. Sada prolazi kroz fazu kakvu nikada nije imao - igra mnogo turnira, ali malo mečeva, što je problem u pripremi za grend slemove.

"Ništa veliko, iskreno. Nadao sam se da mogu da odigram jedan meč više nego što sam odigrao u Monte Karlu. Moram reći da je to neka vrsta nove realnosti za mene. Znate, pokušavam da pobijedim u meču ili dva, a da ne razmišljam o tome kako da daleko stignem na turniru. To je potpuno drugačiji ojsećaj od onoga što sam imao u više od 20 godina profesionalnog tenisa, tako da je za mene mentalno izazov da se zaista suočim sa ovakvim senzacijama na terenu, sada kada redovno dolazim na turnire. Ali, znate, to je, pretpostavljam, krug života i karijere, na kraju će se to desiti. Sada pokušavam da, znate, iskoristim ovo kao pokretačku snagu za budućnost. Očigledno su grend slemovi, mnogo puta sam govorio, najvažniji turniri za mene. Što ne znači da ne želim da pobijedim ovdje, naravno da sam želio, ali, znate, grend slemovi su mjesto gdje zaista želim da igram najbolji tenis. Nisam siguran da li ću moći to da uradim to na Rolan Garosu, ali daću sve od sebe", istakao je Novak ,a u jednom trneutku se na njegovom licu vidio i osmijeh.

Dok Novak Đoković nije zabrinut, mogla bi da se zabrine publika u Madridu. Čini se da je ovo bio posljednji put da Novak Đoković učestvuje u glavnom gradu Španije i da se polako bliži kraj karijere. "Moglo bi biti. Nisam siguran da li ću se vratiti. Dakle, ne znam, ne znam šta da kažem. Mislim, vratiću se, možda ne kao igrač, naravno. Nadam se da neće, ali mogao bi biti (posljednji meč u Madridu)", rekao je Novak Đoković.

