Razbio Amere, a onda udario na Dražena: Ono što se desilo pamtiće se kao najbolje evropsko finale u istoriji

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Oskar Šmit je mogao da pobijedi čak i strašne Amerikance, samo ništa nije mogao Draženu Petroviću. Nevjerovatno finale Kupa kupova iz 1989. između njega i Dražena će se zauvijek pamtiti.

oskar smit razbijao amere samo nije mogao drazena Izvor: ROMEO GACAD / AFP / Profimedia/ESPN/Screenshot

Nedavno je preminuo jedan od najvećih košarkaša u istoriji Oskar Šmit. Možda i najbolji ikada koji nije zaigrao u NBA ligi, legendarni Brazilac imao je mnogo nevjerovatnih okršaja u karijeri. Ipak nijedan kao onaj sa Draženom Petrovićem!

U jednoj od najspektakularnijih utakmica u istoriji evropske košarke jugoslovenski fenomen je pobijedio brazilskog, a Real Madrid je savladao Snajdero u "Dvorani mira i prijateljstva". Takav duel nije viđen ni prije ni kasnije.

Dražen ipak bio bolji i od najboljeg

U finalu Kupa kupova 1989. godine sastali su se Real Madrid i Snajdero Kaserta. Nakon što je dvije godine ranije osvojio taj trodej sa Cibonom, sada je Dražen uspio da dva puta pobijedi Kasertu u grupi, a onda je Dražen izrešetao svoju Cibonu u dva meča i uveo Real u finale.

Meč u kome je igrao najtrofejniji evropski klub svih vremena protiv sadašnjeg italijanskog trećeligaša ostaće zauvijek upamćen. Ne samo da je Real u drami i spektaklu na terenu pobijedio 117:113, što je za tadašnje vrijeme bio nestvaran rezultat, već je i dvoboj Dražena i Oskara Šmita bio za pamćenje.

Iako je brazilski velikan dvije godine ranije razbio Amerikance i njihov nacionalni tim u finalu Panameričkih igara 1989, preko Dražena nije mogao. 

Šmit? Samo 44 poena

Dražen Petrović je donio pobjedu Real Madridu sa 62 poena, dok je Oskar Šmit stao na "samo" 44! Nisu ni grupni dueli bili ništa manje spektakularni, pošto je u Madridu bilo 109:92 za Real uz 43 poena Dražena i 36 Šmita, dok je u Italiji "kraljevski klub" pobijedio poenom razlike 95:94, a tu je Oskar Šmit imao 37, a Dražen "samo" 31 poen.

Pred 12.000 gledalaca se odigrala nevjerovatna utakmica koja je rešena tek u finišu. Na 20 sekundi do kraja bilo je 102:99 za Real, ali je Šmit izjednačio trojkom. Dražen Petrović je izgubio loptu u posljednjem napadu, ali je u produžetku dao 11 poena i nakon 45 minuta igre imao je 62 poena uz 12/4 za 2, 8/16 za tri i slobodna bacanja 14/15. Oskar Šmit je odmorio jedan minut i dao je 44 poena za 44 minuta.

