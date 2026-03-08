Crvena zvezda saopštila sjajne vijesti: Amerikanac se vratio u tim poslije pet mjeseci

Poslije pet mjeseci pauze i ozbiljnih zdravstvenih problema Tajson Karter se ponovo našao u sastavu Crvene zvezde i biće u konkurenciji za meč protiv Kluža.

Crvena zvezda saopštila je sjajne vijesti - Tajson Karter se vraća na teren. Američki košarkaš koji je posljednji meč odigrao u oktobru je opet u konkurenciji za tim i očekuje se da će zaigrati protiv Kluža u ABA ligi.

"Lijepe vijesti za sve zvjezdaše. Poslje pet mjeseci pauze, oporavka i treninga, Tajson Karter je ponovo u sastavu crveno-bijelih. Lijepo je vidjeti te u sastavu Tajsone", stoji u objavi Crvene zvezde na društvenim mrežama.

Karter je odigrao meč protiv Fenerbahčea u Istanbulu i bio jedan od najzaslužnijih za pobjedu (86:81), dao je 15 poena na tom meču i nedugo poslije toga je ustanovljeno da ima ozbiljan zdravstveni problem - plućnu tromboemboliju. Spekulisalo se i da bi mogao da završi sezonu zbog svega toga, ali je naporno radio, trenirao i sada je ponovo u timu Saše Obradovića.

