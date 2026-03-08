Zvezda se mučila 25 minuta, pa "eksplodirala": Preokret protiv Kluža za veliku pobjedu u ABA ligi!

Crvena zvezda pobijedila je Kluž poslije preokreta u Rumuniji.

Izvor: U-BT Cluj-Napoca

Crvena zvezda pobijedila je Kluž poslije preokreta (85:97) i mnogo bolje igre koju je pokazala u drugom poluvremenu. Trener Saša Obradović može biti zadovoljan trijumfom, a naročito i činjenicom da je Tajson Karter napokon bio na terenu i čak dobio priliku da se nađe u petorci crveno-bijelih.

Crvena zvezda se mučila nešto manje od 25 minuta, a onda je sredinom treće četvrtine počela da "lomi" rivala tako što je za osam minuta ubacila 30 poena. Do kraja treće četvrtine crveno-bijeli su prešli u vođstvo i imali čak i dvocifrenu prednost, što nije bio slučaj u ranijem toku meča.

Zahvaljujući seriji 19:2 ekipa Saše Obradovića je pokazala zbog čega je evroligaška ekipa pa i razigrani Moliner i Rasel nisu imali velike šanse u drugom dijelu meča.

Najpre se činilo da se Zvezda nije oporavila od poraza u Beogradskoj areni od ekipe Bajerna. Ipak, crveno-bijelima samo je bilo potrebno malo vremena da nametnu ritam. Kluž je od starta i posebno vođen vatrenim navijanjem sa tribina uspio da diktira tempo, a kad god bi crveno-bijeli priprijetili, domaćin je imao spreman odgovor. Tako Zvezda nije uspjela da povede sve do poena Miler-Mekintajera u 27. minutu (64:63).

U nastavku je ekipa sa Malog Kalemengdana bila vrlo ubjedljiva, a o tome govori i činjenica da je u trećoj četvrtini ubacila čak 37 poena. Zvezda je tako opravdala ulogu favorita, ali još važnije od svega, ispravila je greške koje su bile krucijalne u duelu sa Bajernom.

Odbrana je bila na mnogo većem nivou, šut za tri poena značajno poboljšan, a na kraju krajeva - kad Džordan Nvora ili Džared Batler igraju u svom ritmu, pobjeda crveno-bijelih gotovo da se ne dovodi u pitanje.

