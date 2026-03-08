"Nisam se čuo sa Sašom Obradovićem": Kenan iskreno o odnosu sa trenerom i povratku u Zvezdu

Povrijeđeni košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan otrkio je kako teče perod oporavka poslije teške povrede.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan je u poznim igračkim godinama doživio vrlo tešku povredu. Okončao je sezonu, ali i pored pokidanih prednjih ukrštenih ligamenata, Amerikanac se nada povratku na terenu. U razgovoru za "Basketball Sphere" otkrio je da nije razgovarao sa trenerom Sašom Obradovićem, ali i pored toga nada se da će pomoći timu.

"Sve je kako treba. Osjećam se dobro i mentalno i fizički. Na terenu sam već dvije nedjelje, treniram individualno, krećem se i ponovo radim stvari na koje sam navikao. Terapija ide dobro, tamo sam pet dana u nedjelji i rade odličan posao. Sve je u redu, ne mogu da se žalim, nije bilo nikakvih zastoja. Samo nastavljam da guram naprijed i pokušavam da se vratim što prije", rekao je Kenan.

"Znate, sve je otvoreno. Ovo je još jedna sezona u Evroligi i mislim da, zavisno od rivala, trenutka i vremena na utakmici, bilo ko može da pobijedi, a bilo ko može i da izgubi. Zato uvijek vjerujem u naše šanse protiv bilo koga. Imamo sjajnu grupu momaka koji su se borili, gurali i prošli kroz teške trenutke ove godine, i pravilno se nose sa tim, što će im pomoći kasnije u sezoni. Nadam se da ću se vratiti bar da budem glas u svlačionici i da na najbolji mogući način pomognem momcima kada budem dobio odobrenje za igru. Sviđaju mi se naše šanse, samo treba da završimo ovaj dio sezone kako treba i sve što dođe poslije toga će biti dobro", dodao je Kenan.

Iako se nada povratku na teren Kenan je otkrio da nije razgovarao sa trenerom Sašom Obradovićem. Amerikanac očito nije bio u fokusu šefa struke crveno-bijelih, s obzirom na to da su se u timu dogodile brojne promjene.

Na pitanje da li je u kontaktu sa trenerom, Kenan je rekao:

"U stvari, nisam. Nisam očekivao da će baš posegnuti da me kontaktira. Trenutno sam sa strane i radim ono što moram u procesu povratka. Poštujem njegovu poziciju i posao. On ima tim na koji mora da se fokusira i imao je puno obaveza kada je došao, tako da sigurno pozivanje mene nije bila njegova prva stvar. Dakle, nema nikakvih loših osjećanja. On radi svoj posao, a ja radim svoj kako bih bio spreman. Kada dođe moje vrijeme, sigurno će nam se putevi ukrstiti, pa ćemo i razgovarati", zaključio je Kenan.

