Najnovije projekcije za plej-of Evrolige: Crvena zvezda je pala, ali su šanse i dalje velike

Pojavile su se najnovije projekcije Evrolige za Crvenu zvezdu i plasman u plej-of elitnog takmičenja.
Crvena zvezda je doživjela bolan poraz u Evroligi. U Beogradskoj areni izgubila je od minhenskog Bajerna (80:85) i sebi nanijela štetu u borbi za plej-of. Sada su se pojavile najnovije projekcije za nastavak takmičenja i tim Saše Obradovića prema njima ima velike šanse za top 10, solidne za top 6 i dosta male za top 4.
Stranice "Figurei8ht" koja se bavi tim projekcijama stavila je Crvenu zvezdu trenutno na osmo mesto i navodi da ima 8 odsto šanse za mjesto među najbolje četiri ekipe, 32 odsto za mesto među šest, a 84 odsto za mjesto među najboljih 10 timova u Evroligi.
Prema njima sigurni su Fenerbahče i Olimpijakos, prate ih Valensija i Real dok su Žalgiris i Hapoel na petom i šestom mjestu. Barselona je sedma, Monako je deveti, a Panatinaikos je na 10. mestu i ima samo 5 odsto za top 4 i 21 odsto za top 6.
"Ispod crte" su timovi koji prijete, a najviše šanse da se umeša u borbu ima Dubai kome se daje 42 odsto šanse za top 10. Makabi ima 36, a Armani 27 odsto šansi da se domogne borbe u plej-inu. Zanimljivo je i da Bajern ima 5, Virtus 3, a Pariz 1 odsto šanse. Bez šanse su Partizan, Baskonija, Efes i Asvel.
Kako stoji u obrazloženju, projekcije su da će za top 10 biti dovoljno 20 pobjeda.
