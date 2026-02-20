logo
Evroliga kaznila Partizan: Novi udarac po džepu za crno-bijele

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Disciplinska komisija Evrolige izrekla je kazne za 26. i 28. kolo Evrolige.

Evroliga kaznila Partizan zbog ubacivanja predmeta na teren Izvor: MN PRESS

KK Partizan kažnjen je zbog ponašanja navijača tokom utakmice 28. kola Evrolige protiv ekipe Real Madrida. Kako se navodi u saopštenju elitnog takmičenja, crno-bijeli će morati da plate 7.500 evra zbog bacanja predmeta na teren.

Bilo je dosta polemike oko suđenja na ovoj utakmici, a najvatrenije pristalice crno-bijelih su nezadovoljstvo iskazale na nedozvoljen način.

Nije kažnjen samo beogradski klub, pošto je atinski veliki Panatinaikos drakonski kažnjen novčanom kaznom od 22.000 evra zbog upotrebe lasera, uvredljivog ponašanja navijača, bacanja predmeta i nedovoljnih mjera bezbjednosti tokom utakmice sa Fenerbahčeom.

Takođe, Matijasu Lesoru je izrečena jedna utakmica suspenzije i novčana kazna od 8.000 evra zbog napada na Vejda Boldvina na kraju utakmice.

Matijas Lesor
Izvor: MN PRESS

Kazne za 26. kolo Evrolige

Serđo Skariolo, trener Real Madrida, kažnjen je novčanom kaznom od 5.000 evra zbog komentara u vezi suđenja utakmice Panatinaikos - Real Madrid. Nije sankcija zaobišla ni trenera Olimpijakosa Jorgosa Barcokasa koji je takođe kažnjen je novčanom kaznom od 5.000 evra zbog komentara na suđenje utakmice Dubai - Olimpijakos.

Evroliga KK Partizan

