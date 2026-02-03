Crvena zvezda kupuje Strahinju Erakovića: Otkriveni svi detalji transfera reprezentativca Srbije

Srpski reprezentativac Strahinja Eraković vraća se iz Zenita u Crvenu zvezdu, koja će moći da ga otkupi na kraju sezone.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Crvena zvezda će u proljećnom dijelu sezone biti jači za srpskog reprezentativca Strahinju Erakovića (25)! Defanzivac kojeg Dejan Stanković obožava vraća se u klub u kojem je proveo najveći dio karijere, jer je još kao dječak postao član crveno-bijelih. Sada stiže na šestomjesečnu pozajmicu iz Rusije, pošto je u prethodnom periodu nosio dres Zenita iz Sankt Peterburga.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Crvena zvezda će na kraju sezone moći da plati 3.500.000 evra za Strahinju Erakovića, a ruski klub će zadržati 50 odsto od narednog transfera srpskog fudbalera. Očekuju Rusi da se Eraković dobrim partijama u Zvezdi "proda", pa da im i na taj način napuni kasu nakon što Zvezda već isplati obeštećenje za polovinu prava na njega.

Tokom narednih šest mjeseci Crvena zvezda i Strahinja Eraković će imati priliku da vide koliko im prija nova saradnja, a srpski klub će do 31. avgusta moći da se izjasni o otkupu defanzivca. U tom slučaju bi Eraković stavio paraf na četvorogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom i postao stub odbrane za narednih nekoliko sezona.

Eraković je tokom prvog mandata odigrao 107 zvaničnih utakmica za Crvenu zvezdu, a sa voljenim klubom osvojio je tri "duple krune". Kao fudbaler Zenita iz Sankt Peterburga osvojio je šampionsku titulu, Kup Rusije i Superkup Rusije. Ruski klub ga je u julu 2023. godine platio Zvezdi čak 8.000.000 evra.