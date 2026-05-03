Navijači opkolili autobus Sevilje, a onda se pojavio Gudelj: Srbin dao obećanje i izazvao histeriju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Najiskusniji fudbaler Sevilje Nemanja Gudelj preuzeo je odgovornost i stao pred navijače.

Sevilja se bori za opstanak u Primeri Izvor: X/ElDesmarque Sevilla FC

Fudbaleri Sevilje nalaze se na prekretnici i imaju još jednu šansu da spasu sezonu i izbjegnu ispadanje iz Primere. Na putu do tog cilja im stoji Real Sosijedad. Imaće veliki vjetar u leđa od navijača koji će ispuniti do posljednjeg mjesta stadion "Ramon Sančez Pishuan", a "meč biti ili ne biti" zakazan je za ponedjeljak od 21 čas.

U susret ovom prelomnom meču, navijači su opkolili klupski autobus Sevilje i dali do znanja igračima da su uz njih uprkos jako teškoj situaciji. Ono što daje dozu optimizma je to što rival koji im dolazi na noge nije nepobjediv i nema trijumf u posljednja tri kola.

Ispred igrača Sevilje, najvatrenijim pristalicama se obratio kapiten Nemanja Gudelj. On je dao obećanje navijačima da će ostaviti srce na terenu i učiniti sve da ne ispadnu u drugu lgu.

"Nemoguće je da ispadnemo. Ostavićemo sve na terenu", rekao je Gudelj okupljenima prije nego što su počeli sa skandiranjem.

 Sevilja ima četiri poraza u posljednjih pet kola i definitivno će morati da pokaže mnogo bolje partije u preostalih nekoliko kola. Trenutno su Sevilja, Levante i Ovijedo u opasnoj zoni, dok je Alaves na sigurnom sa dva boda više.

