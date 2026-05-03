Navijači opkolili autobus Sevilje, a onda se pojavio Gudelj: Srbin dao obećanje i izazvao histeriju

Najiskusniji fudbaler Sevilje Nemanja Gudelj preuzeo je odgovornost i stao pred navijače.

Fudbaleri Sevilje nalaze se na prekretnici i imaju još jednu šansu da spasu sezonu i izbjegnu ispadanje iz Primere. Na putu do tog cilja im stoji Real Sosijedad. Imaće veliki vjetar u leđa od navijača koji će ispuniti do posljednjeg mjesta stadion "Ramon Sančez Pishuan", a "meč biti ili ne biti" zakazan je za ponedjeljak od 21 čas.

U susret ovom prelomnom meču, navijači su opkolili klupski autobus Sevilje i dali do znanja igračima da su uz njih uprkos jako teškoj situaciji. Ono što daje dozu optimizma je to što rival koji im dolazi na noge nije nepobjediv i nema trijumf u posljednja tri kola.

Ispred igrača Sevilje, najvatrenijim pristalicama se obratio kapiten Nemanja Gudelj. On je dao obećanje navijačima da će ostaviti srce na terenu i učiniti sve da ne ispadnu u drugu lgu.

"Nemoguće je da ispadnemo. Ostavićemo sve na terenu", rekao je Gudelj okupljenima prije nego što su počeli sa skandiranjem.

‼️ Gudelj se baja del autobús para hablar con los Biris: "Es IMPOSIBLE que descendamos. Lo vamos a dejar todo en el campo".https://t.co/CS9ogJuM45#SevillaFCpic.twitter.com/86UCFj7uLM — ElDesmarque Sevilla FC (@eldesmarque_sfc)May 3, 2026

Sevilja ima četiri poraza u posljednjih pet kola i definitivno će morati da pokaže mnogo bolje partije u preostalih nekoliko kola. Trenutno su Sevilja, Levante i Ovijedo u opasnoj zoni, dok je Alaves na sigurnom sa dva boda više.