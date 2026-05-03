"Sreli smo se u loži i jedno dogovorili": Ljajić objasnio u kakvim je odnosima s Mijatovićem

Rasim Ljajić je otkrio detalje o svojim odnosima s Mijatovićem i trenutnoj situaciji u Partizanu, naglašavajući važnost normalnog dijaloga.

Predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić gostovao je "Puls Srbije Vikend" na Kurir televiziji gdje se pored spoljno-političkih tema osvrnuo i na aktuelnu situaciju u Humskoj. Znamo da već mjesecima unazad situacija nije dobra, da je došlo do podjele među članovima upravnog odbora, pa je stoga zakazana i izborna Skupština za 1. jun.

Za sada nema zvaničnih kandidata, ali očekuje se da sa jedne strane bude Ljajić sa Milkom Forcan, Dankom Lazovićem i Vojinom Lazarevićem, odnosno s druge Predrag Mijatović sa bivšim fudbalerima iz "Apela za spas Partizana".

"Nije poenta da li očekujemo većinu ili ne, već da stavimo tačku na to svakodnevno licitiranje i stalne zahtjeve da treba ovakva Skupština, treba onakva... Ne, biće Skupština kako smo i rekli, možda i prije nego što smo mislili, kako bismo apsolutno omogućili ekipi da se priprema na miru i da zaustavimo svakodnevna prepucavanja koja se gade navijačima Partizana", rekao je Ljajić za Kurir i dodao: "Šta će biti na Skupštini? Svako može da izlaže šta god hoće, da se predlaže dnevni red, samo nećemo dozvoliti da nam ulica, da nam bilo ko van instutucija kadruje i rješava probleme u Partizanu."

"Svakome su vrata otvorena, bilo da je bivši igrač, obični navijač ili član kluba, ali nam niko izvan instutucija neće određivati ko će voditi Partizan'', naglasio je Ljajić.

Bolji odnosi s Mijatovićem?

Interesantno je da su na meču Partizana i Novog Pazara poslije dugo vremena Predrag Mijatović i Rasim Ljajić zajedno sjedili u loži, što je objasnio prvi čovjek crno-bijelih.

''Juče smo se sreli na utakmici. Popričali smo i rekli smo da ćemo se vidjeti da pričamo vjerovatno i o Skupštini, jer sve treba da prođe u normalnom ambijentu, bez tenzija, svađa, bez medijskih prepucavanja. Znam da mediji vole da pune stranice sa tim. Donosili smo odluke u skladu sa trenutnim okolnostima, da bi klub mogao da opstane", rekao je Ljajić.

O pomoći države

''Država nam je pomagala u ovih sedam monitoringa, da bismo mogli da igramo evropska takmičenja, ali to nije strategija, već je strategija da klub bude samoodrživ. A pomoć od države ukoliko dođe, treba da se usmjeri na infrastrukturu, da stvorimo najbolje moguće uslove za naše omladince, kadete, pionire. Ne mislimo da živimo od pomoći države. To je neodrživio i država će dići ruke, a i mi nećemo moći tako da funkcionišemo'', saopštio je Ljajić.

O prodaji Andreja Kostića

Andrej Kostić je u martu prodat u Milan i to je dovelo do novog produbljenja loših odnosa u upravi Partizana, što je sada morao da objasni Rasim Ljajić.

Morali smo i da prodamo igrača Andreja Kostića, jer da to nismo uradili, ne bismo dobili licencu za Evropu. I sa ta 3,5 miliona, prošli smo kroz iglene uši, jer postoje stroga pravila, da imovina kluba i prihodi kluba budu za 10 odsto bolji i veći nego prošle godine. Pošto nismo imali transfera, bilo je teško da se to postigne, pa smo morali da realizujemo ovaj transfer'', objasnio je Ljajić.

Bez odgovora Zvezdi

Partizan je bio prvoplasiran zimus i tada je Zvezdan Terzić poručio da ne daje "vječitom" rivalu "ni promil šanse da bude prvak", što se na kraju ispostavilo kao tačno. Zašto u međuvremenu niko nije odgovorio na izjave iz Zvezde?

''Bilo bi popularno da odgovaramo na to, ali čemu to? Zvezda je naš rival, mi smo bili jesenji prvaci, to nije titula, ali imajući u vidu budžete Zvezde i Partizana, to je bio ogroman uspjeh sa najmlađom ekipom u Evropi", rekao je Ljajić i zaključio: "Ali, ja mislim da će Partizan biti mnogo brže konkurentan, nego što bilo ko očekuje'.'