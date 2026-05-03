"Zabole Hrvatsku za mene, kad ispuši navijam za Srbe": Mario Kasun uzdrmao Balkan izjavom

Mario Kasun nije štedio one koji su ga "sabotirali" kroz karijeru tako da je žestoko kritikovao reprezentaciju Hrvatske, dok je objasnio i kada navija za Srbiju u kojoj poštuje navijače Zvezde i Partizana.

Bivši hrvatski košarkaš Mario Kasun uvijek govori bez dlake na jeziku i to ga je mnogo puta koštalo u karijeri. Sada u penziji tek kod njega "nema kočnica" tako da će njegov posljednji intervju i te kako izazvati nemire u Hrvatskoj, pa možda i na čitavom Balkanu.

Na konstataciju novinara da je mnogo žrtvovao za reprezentaciju Hrvatske, a 2009. godine je bio precrtan zbog mnogobrojnih kritika uprkos šestom mjestu na Eurobasketu, Kasun je objasio odakle su dolazile te kritike.

"Imao sam veliku želju da igram te 2009. godine s Nikolom Vujčićem, dominirali smo Evropom, a na tom prvenstvu smo proveli samo sedam minuta zajedno na terenu. Jasmin Repeša je vodio na Evrobasket osam centara. Kakve to veze ima sa životom?", upitao se Mario Kasun za "Index" i potom povisio ton: "Ne želim uopšte da ulazim dublje u tu priču. Se*e mi se od nje. Reprezentacija je za mene bila najveće gubljenje vremena. Boli njih ku**c danas za mene, gdje sam, od čega živim i imam li šta da jedem."

Poslije svega, Mario Kasun smiruje strasti, ali ne oprašta kritičarima: "Bilo je lijepo igrati za Hrvatsku, bila mi je čast. Ali svaku sezonu dolaziš povrijeđen i samo vučeš tu povredu jer nemaš vremena kad da se oporaviš. Onda te neko nakon takve patnje proziva da se ne boriš dovoljno za Hrvatsku. Jako ružno. Tri godine sam bio prvi centar reprezentacije."

"Otišao sam jer mi se nije više dalo slušati neke balavce, kretene, sinove trenera da dobacuju. Šta meni to treba? Suspendovali su me na početku karijere na četiri godine. Pa zašto sam uopšte igrao za Hrvatsku?", pita se Kasun.

"Kad Hrvati popuše, navijam za Srbe"

Istakao je Mario Kasun da mu je najteže bilo igrati protiv Nikole Pekovića, za koga kaže da nije mogao da ga "pomjeri", dok takođe dodaje i da poštuje navijače Crvene zvezde i Partizana. Posebno one košarkaške.

"Partizan i Crvena zvezda imaju najbolje navijače u košarci. Ne govorim to samo ja, nego cijeli svijet. Imao sam priliku nedavno otići na utakmicu u Beograd s prijateljem. Ti ljudi mene više poštuju kao sportistu nego u Hrvatskoj. Priče o ratu, ustašama, četnicima, to su priče za malu djecu. Ako voliš sport, poštuješ svakog sportistu iz bilo koje države. Srbi imaju tradiciju košarke i zato su tu gdje jesu. Šta bi ja sad trebalo da kažem, da su najbolji navijači u Zadru?", pita se Kasun i dodaje: "Tamo su me udarili zastavom u glavu u Jazinama. Kad si na terenu protiv Zvezde ili Partizana, čak i ne doživiš atmosferu toliko dobro kao kad si na tribinama. Takvo nešto ne postoji u svijetu."

Za koga navija Mario Kasun? "Nemam nijedan klub za koji navijam", kazao je Hrvat i dodao: "Ja sve sportove volim da pratim i navijam za naše reprezentacije. I kad naši popuše, onda navijam za susjede - za Slovence, Bosance, Srbe. Nisam fanatik kao prije. Znao sam se sekirati kad bismo izgubili. Bio sam sportista, poraz je dio sporta."

Ko je Mario Kasun?

Mario Kasun je nedavno proslavio 46. rođendan, a inače je iz Vinkovaca. Ponikao je u dresu Gorice, bio u Zginjecu, pa je zatim otišao u NCAA gdje je izabrao koledž Gonzaga - i za to ga je Košarkaški savez Hrvatske grubo kaznio, praktično dvije godine nije igrao košarku.

"Restart" karijere imao je u Njemačkoj gdje je igrao za Keln, pa je bio u Frankfurtu, a zatim je otišao u NBA ligu gdje je dvije godine nosio dres Orlanda. Vratio se u Evropu tokom 2006. godine i igrao je za Barselonu kod Duška Ivanovića, koga je optužio da ga je "skoro ubio" svojim treninzima. Igrao je još za Efes, Zagreb, Montepaski i Al Vasl iz Dubaija, dok je 2014. godine završio karijeru.