Hrvat ne može da oprosti Dušku Ivanoviću: "Praktično me doveo do smrti":

Mario Kasun ispričao je kako je sa samo 26 ili 27 godina razmišljao da prekine karijeru zbog torture koju je trpio u Barseloni kod Duška Ivanovića.

Izvor: YouTube/Jao Mile/Screenshot/MN Press

Crnogorski trener Duško Ivanović iza sebe ima sjajne rezultate, gotovo gde god da je radio, međutim uz njega obično ide i titula "najtežeg čovjeka za saradnju". Čuli smo je od mnogih njegovih igrača, isticali su da je preke naravi i da su njegovi treninzi "ubice", a daleko najoštriji govoreći o njemu bio je hrvatski košarkaš Mario Kasun.

Centar iz Vinkovaca, koji je proveo i dvije sezone u NBA gde je igrao za Orlando, bio je kod Duška Ivanovića od 2006. do 2008. godine u Barseloni i te dane pamti kao najteže u karijeri.

"Duško Ivanović me ubijao"

"Upoznao sam divne ljude, ali to je možda moja najgora moja košarkaška odluka", rekao je prije nekoliko godina Mario Kasun u intervjuu za podkast "Inkubator" i objasnio je koliko je tada imao problema sa zdravljem: "Praktično me dovelo do smrti i do toga da se sa 28 godina prestanem baviti košarkom. Meni su svi govorili da je Duško Ivanović budala, psihopata i idiot. On je van terena divna osoba, ali na terenu mu se spuste žaluzine".

Pamti da je poslije povratka iz NBA u Evropu od trenera Ivanovića dobio primjedbu da je debeo, tako da je svakog dana trčao sat vremena pred svaki trening - i onda opet tri sata na treningu: "Meni je Duško rekao da nisam u formi i da svako jutro idem u brdo i da trčim sat vremena prije treninga. Ja sam izgubio 12 kila u sedam, osam dana, prepolovio sam se. Na početku mi je pričao na našem, a poslije samo na španskom", požalio se Mario Kasun za koga poslije toga počinje ozbiljna borba i dokazivanje u jednoj ekipi koja se potpuno podredila Huanu Karlosu Navaru.

Kako je izgledalo "mučenje" kod Ivanovića?

Zoran Savić, Jaka Lakovič, Đoan Laporta i Mario Kasun.

Izvor: EPA/GUIDO MANUILO

"Znači, ponedjeljak je bio dan ubijanja. U nedjelju počneš da se treseš jer znaš da je sutra ponedjeljak", pričao je Mario Kasun u podkastu "Jao Mile": "Ja sam bio te godine spreman za trijatlon, a ne za košarku. Mi smo se mjerili svaki je*eni ponedjeljak. Nismo smjeli da prebacimo kilograme. To je strah! Ja sam htio da ostavim košarku. Znači, kunem se svojim djetetom. Ja sam brojao one kovanice, koliko para imam da vidim hoću li imati da pokrenem kafić, da budem konobar".

"I onda je on tražio neke igre, nešto...Živjeli smo sa Navarom, hoće li on pogoditi šuteve ili neće. Sve je za njega bilo rađeno! Imaš Bazilea koji je jedan od najboljih šutera, imaš Jaku Lakoviča koji je jedan od boljih bekova u Evropi, pa imao si jednog De la Fuentea i Markonata sa poludistance. Imao si Vaskeza i mene koji smo hapali, lupali, udarali... Imali smo ekipu, brate, da se prošetamo Evroligom", kazao je Mario Kasun koji te dane u Barseloni pamti samo po razočaranju i propuštenim šansama: "Mi nismo babu moju mogli dobiti".

A onda - borba za goli život

"Desila se situacija da sam mjesec i po dana igrao, a noga me je tako boljela. To mi je Duško Ivanović zamjerio i rekao mi je da skinem steznik ili da me otjera sa treninga", prisjetio se Mario Kasun u "Inkubatoru" koji je prvu sezonu još i imao rezultate u Barseloni, da bi se u idućoj srušio na utakmici i tu počinje borba za goli život.

"On se iživljavao realno nada mnom. Bila je situacija prve godine umjesto šest mjeseci vratio sam se za tri. On je mene poslao u drugu ekipu, a onda se u drugoj sezoni desilo to sa srcem. Vrhunska utakmica na Kanarima, ja nikad bolji, osjećam se super, a ovaj se dere, jebe sve po spisku. Dobio sam neki mali udarac u prsa i samo mi je pao mrak na oči i spavanje. Stavili su me na nosila i u bolnicu", otkrio je Kasun.

Operacija je trajala devet sati i morao je sve vrijeme da bude budan: "Odem u bolnicu na operaciju, a tamo te ne uspavaju, nego ti umrtve tijelo. Moraš da budeš budan. Rutinska operacija, devet sati! A ja padam od umora, on me šamara da ne zaspim tamo".

Izvor: Youtube/screenshot/Podcast Inkubator

Kako ističe, plašio se svaki put kada bi mu srce jače zalupalo na utakmici, imao je napade panike i borio se sa mnogim stvarima van terena, dok je takođe zapamtio i kako su ga odmah tjerali na teren: "Jedini koji su me posjetili u bolnici bili su Đoan Laporta i Zoran Savić. Oporavak je trajao sedam dana, Duško koliko me je volio natjerao da se vratim za nedelju dana. Sad kad razmislim, otjerao bih ga u tri pm", završio je Kasun.

Podsjetimo, Mario Kasun (45) je preko Gorice i Zrinjevca stigao do Njemačke, gdje je igrao za Keln i Frankfurt, a odatle je stigao u NBA ligu u Orlando kao 41. pik. Poslije dvije sezone vidjeli smo ga u Barseloni, Efesu, Zagrebu, Sijeni i na kraju u Al Vaslu iz Dubaija. Karijeru je završio 2014. godine.