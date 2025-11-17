logo
"Klepili su Saviću zlatan sat, a Ćiro ih sam lomio": Kasun otkrio nevjerovatne anegdote iz svijeta sporta

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mario Kasun prisjetio se anegdota o Zoranu Saviću i Miroslavu Blaževiću.

Mario Kasun anegdote Zorana Savića i Ćire Blaževića sa zlatnim satovima Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@JaoMilepodcast

Bivši NBA košarkaš Mario Kasun (45) govorio je o dosad nepoznatim anegdotama. Tako je gostujući u podkastu "Jao Mile" otkrio kako su sadašnjem sportskom direktoru Partizana Zoranu Saviću u Rimu ukrali zlatan sat, a onda se osvrnuo i na legendarnog fudbalskog trenera Miroslava Ćiru Blaževića i priči o lomljenju skupih satova.

Započeo je Kasun u novoj epizodi podkasta Mileta Ilića priču o Zoranu Saviću a onda je nastavio o legendarnom fudbalskom treneru: "Zokiju Saviću su klepili sat u Rimu zlatan sat ili neki takav. Vozio se u autu, došao lopov na motoru, stao tu i doviđenja", rekao je Kasun.

Ova priča inspirisala je Ilića da se prisjeti legendarnog selektora reprezentacije Hrvatske: "Kako se bješe zvao bosansko-hrvatski selektor? Ćiro Blažević? On je bješe imao foru da je lupao satove kad dođe u svlačionicu?"

Sjetio se Kasun Blaževića, pa spomenuo anegdotu: "Da, da. "Je*o vam Bog mater i šljas (pokazuje kako baca sat). Skida Roleks, razbija ga. Ne bi mogao da zaradi za toliko Roleksa koliko ih je razbio..."

Potom je Ilić u šali dodao: "Ali motivator je, zamisli neko razbije toliko Roleksa ispred tebe, pa ti izađeš i grizeš. Šta će tek nama da radi, ako je Roleks razbio". Morao je i Kasun da se usaglasi: "Vidi ga, razbio je 'Rolija'".

Mario Kasun podkast Zoran Savić Miroslav Blažević

