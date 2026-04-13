Milan Momčilović izlazi na NBA draft i čeka poziv selektora Srbije Dušana Alimpjevića

Milan Momčilović potvrdio je da će izaći na ovogodišnji NBA draft i nada se da će da bude izabran od neke ekipe.

Milan Momčilović (21) želi da se oproba u NBA ligi. Jedan od najboljih šutera u američkoj koledž košarci saopštio je da napušta Ajova stejt univerzitet i da želi da izađe na predstojeći draft. Takođe, svoje ime će "ubaciti" na transfer portal što znači da može da bira i neki novi koledž na kom će igrati ako ne ode u najjaču ligu na svijetu.

"Prethodne tri godine bile su najbolje u mom životu i vi ste za to zaslužni. Igrao sam pred najboljim navijačima u zemlji i to ću zauvijek pamtiti. Zahvalan sam trenerima i stručnom štabu za sve što su uradili za mene, od momenta kada smo obavili prve razgovore, bili ste mi najbolja podrška tako daleko od kuće. Pomogli ste mi da se razvijem i kao igrač i kao čovjek. Posebno sam zahvalan mojim saigračima, bila je ovo fantastična vožnja. Moj san oduvijek je bila NBA lige i potpuni fokus prebacujem na NBA draft, ali ću se naći i na transfer portalu sa ciljem da budem na draftu. Hvala svima", napisao je Momčilović na Instagramu.

Milan pokriva pozicije krila i krilnog centra i ima sjajnu sezonu iza sebe. Igrao je na 37 mečeva, na parketu je bio 30 minuta u prosjeku i ima prosjek od 16,9 poena, 3,1 skok i 1 asistenciju po meču uz sjajne procente u šutu za tri poena (48,7) i sa linije penala (87,8). Veliki napredak u odnosu na prošlu sezonu i pokazatelj da je pred njim svijetla budućnost.

Pred njim su dvije sjajne opcije. Čak i ako ne bude zabran na predstojećem draftu u Bruklinu vjerovatno će dobiti višemilionski ugovor, takozvani NIL ugovor koji biraju mnogi mladi košarkaši. A, ako se uzme u obzir njegova statistika jasno je da bi ta ponuda bila unosna takođe.

Ko je Milan Momčilović i hoće li igrati za Srbiju?

Milan Momčilović rođen je 22. septembra 2004. godine u Viskonsinu, visok je 203cm, težak 100kg i može da igra na pozicijama krila i krilnog centra. Dijete je srpskih imigranata. Njegovi roditelji su tokom ratnih sukoba devedesetih godina stigli u Ameriku i nadaju se mnogi da ćemo ga gledati pod zastavom Srbije.

Selektor Dušan Alimpijević je više puta isticao da postoje ljudi iz njegovog stručnog štaba koji prate talentovane igrače u Americi i svakako je među njima i Milan. Potiče iz sportske porodice, njegov mlađi brat Luka je takođe košarkaš, dok sestra Maja igra odbojku.

