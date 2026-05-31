Udala se pjevačica Dua Lipa

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Uoči ceremonije, insajderi su vjenčanje ovog para nazvali šoubiznis vjenčanjem godine.

Udala se Dua Lipa Izvor: Thomas Bohlen / Starface / Profimedia

Engleska pjevačica albanskog porijekla Dua Lipa (30) i njen partner, britanski glumac i glavni favorit za ulogu novog Džejmsa Bonda, Kalum Tarner (36), zvanično su postali muž i žena. Par, koji je romansu započeo 2024. godine, organizovao je intimnu ceremoniju uoči velike trodnevne svadbene proslave koja ih očekuje sljedeće nedjelje u Italiji.

Mladenci su na sopstveno vjenčanje stigli odvojeno. Pop zvijezda je na lokaciju došla u zelenom Land Roveru u pratnji prijatelja, dok je Kalum stigao sam. Sama ceremonija sklapanja braka u matičnoj službi trajala je svega između 30 i 40 minuta.

Zanimljivo je da se ova pop zvijezda, koja je u javnosti poznata po svojim otvorenim propalestinskim stavovima, vjenčala u Centru "Semi Ofer", ustanovi koja je posvećena istoimenom izraelskom brodskom magnatu.

Nakon što su razmijenili bračne zavjete, novopečeni supružnici su ruku pod ruku izašli iz zgrade matične službe, dok ih je najuža porodica pozdravila klicanjem i obasipala konfetama u duginim bojama. Mladoženja nije skidao dečački osmijeh sa lica dok je ponosno vodio svoju suprugu niz stepenice.

Dua Lipa je za ovaj svečani čin odabrala otmjenost i minimalizam. Bila je otelotvorenje nevestinske elegancije u bijelom kompletu sa suknjom, koji je uparila sa upečatljivim šeširom širokog oboda i belim cipelama na štiklu koje su istakle njenu vitku figuru. U rukama je držala svedeni žuti bidermajer. Sa druge strane, Kalum je bio izuzetno elegantan mladoženja u strukiranom teget odijelu.

Nakon zvaničnog dijela, par je seo na zadnje sedište tradicionalnog londonskog crnog taksija. Svi prisutni članovi porodice šalili su se na račun Duinog skromnog odlaska sa venčanja, komentarišući kako je pjevačica insistirala da se sa sopstvene svadbe odveze upravo crnim taksijem. Supružnici su se zagrlili na zadnjem sjedištu i odvezli se kako bi započeli zajednički bračni život.

Slijedi šoubiznis vjenčanje godine na Siciliji

Ovo intimno potpisivanje papira bilo je samo uvertira za glamuroznu zabavu koja će se od četvrtka do subote održati u Palermu, glavnom gradu Sicilije. Insajderi iz svijeta zabave već su ovaj događaj proglasili "šoubiznis venčanjem godine", opisujući ga kao najzapaženiji brak na Siciliji još od 1972. godine, kada se Majkl Korleone (koga je tumačio Al Paćino) oženio Apolonijom Viteli u filmskom klasiku "Kum" (The Godfather).

Da se za ovaj istorijski dan nije štedjelo, dokazuje i informacija da je par rezervisao čitav sprat sa luksuznim apartmanima u elitnom hotelu "Vila Igiea", sa čijih se prozora pruža nestvaran pogled na Tirensko more.

Glavna svadbena ceremonija održaće se u čuvenoj "Vili Valguarnera" iz 17. veka. Ovo zdanje važi za vjerovatno najraskošniju i najljepšu vilu u Bageriji, idiličnom gradiću koji je od Palerma udaljen oko deset milja.

Svjetski džet-set stiže na Siciliju, Donatela šije vjenčanicu

Lista zvanica svjedoči o tome da će Italija narednih dana biti centar svjetskog džet-seta. Među muzičkim zvijezdama koje stižu na Siciliju nalaze se ser Elton Džon, Mark Ronson i Čarli Eks-Si-Eks (Charli XCX). Modnu elitu predvodiće čuveni dizajner Simon Port Žakmus, kao i modna ikona Donatela Versaće.

Ovo je muž Dua Lipe:

Kako se saznaje, Dua Lipa je neposredno prije vjenčanja tajno otputovala u Italiju kako bi se sastala lično sa Donatelom Versaće, sa kojom je ugovarala poslednje detalje i prepravke na unikatnoj vjenčanici koju čuvena kreatorka dizajnira specijalno za njen najvažniji dan.

