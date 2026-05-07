"Odlazim uzdignutog čela": Da li je Stevan Jovetić ovim najavio povratak u Partizan?

Stevan Jovetić najavio je odlazak iz Omonije, a spekulacije o povratku u Partizan postaju sve jače. Da li će se vratiti u Humsku kao igrač ili sportski direktor?

Crnogorski napadač Stevan Jovetić objavio je da odlazi iz kiparske Omonije, poručivši da će mu naredna utakmica protiv AEK-a iz Larnake biti i posljednja u njenom dresu. Ugovor mu inače traje do 31. maja, ostala su tri kola do kraja prvenstva, ali se Jovetiću žuri.

Da li je razlog povratak u Partizan? Sve više se spekuliše o tome, Jovetić bi mogao da se vrati u Humsku kao sportski direktor, prije toga možda prvo kao igrač, a tajming se poklapa pošto je izborna Skupština u Partizanu zakazana za 1. jun.

"Kada sam potpisao za Omoniju obećao sam da ću dati maksimum za ovaj dres i odlazim uzdignutog čela, sa trofejom! Za moju braću iz svlačionice: hvala vam za sve bitke, osmijehe i uspomene. Za trenere: hvala vam što ste vjerovali u mene. Za navijače: vi ste duša ovog kluba", napisao je Jovetić na svom Instagramu i dodao:

"Moram da vas obavijestim da je moja priča sa Omonijom stigla do kraja. Vidimo se svi u nedjelju na mojoj posljednjoj utakmici za Omoniju, gdje ćemo zajedno podići pehar".

Inače, Jovetić je proveo posljednje dvije sezone u klubu iz Nikozije i može da se pohvali time da su ga povrede više zaobilazile nego i u jednom drugom periodu karijere (mada je bio povrijeđen). Odigrao je ukupno 65 utakmica i na njima je postigao 17 golova i asistirao je još za 16, a osvojio je i titulu ove sezone.

Vidjećemo da li ovo znači povratak u Partizan u kome je ponikao i još sa 16 godina debitovao. Prosto nevjerovatno iz ove perspektive zvuči da je otišao još 2008. godine u Fiorentinu, još kao tinejdžer.