Igokea m:tel ide u Ljubljanu, ali gleda i prema Sarajevu: Posljednje kolo ABA lige ključno za prednost u plej-inu!

Dragan Šutvić
Aleksandrovčani će biti gosti Cedevita Olimpije, u meču u kojem moraju da uknjiže pobjedu.

Nenad Stefanović na utakmici Budućnost - Igokea

Košarkaši Igokee m:tel odigraće u nedjelju (19. april) posljednju utakmicu u Top 8 fazi ABA lige. Izabranici Nenada Stefanovića biće gosti Cedevita Olimpije, u meču u kojem im je potreban trijumf kako bi zadržali šanse da u plej-in uđu sa sedme pozicije i steknu prednost domaćeg terena. Ukoliko zabilježe pobjedu, za ovjeru sedmog mjesta biće im potreban i poraz Bosne u susretu sa Dubaijem (utorak), s obzirom na to da "studenti" imaju bolji međusobni omjer.

"Ulazimo veoma motivisani i spremni za izuzetno zahtjevan duel i odličnog protivnika. Bonus protiv Cedevita Olimpije smo ispunili pobjedom kući, tako da idemo rasterećeni u Ljubljanu, iako sam susret za nas ima veliku važnost. Odličan su tim,sjajno vođen i uprkos nekim porazima, nisam promijenio mišljenje u odnosu na prvu utakmicu. Imaju glavu i rep sa vrlo jasnim trenerskim pečatom. Potreban nam je fokus 40 minuta, da zadržimo dobre stvari iz utakmice sa Bosnom i pokušamo na još jednom teškom gostovanju da upišemo pobjedu", rekao je pred meč u Sloveniji trener Aleksandrovčana.

Ključnu ulogu u završnici meča sa Bosnom, u kojem je Igokea m:tel trijumfovala nakon produžetka, imao je Aleksandar Lazić, koji je zahvaljujući odličnoj partiju u Zetri postao MVP kola ABA lige.

''Očekuje nas teška utakmica protiv Cedevita Olimpije, ekipe koja ima kvalitet i iskustvo. Znamo njihove prednosti, ali fokusirani smo na našu igru, energiju i disciplinu. Ako budemo igrali čvrsto u odbrani i pametno u napadu, vjerujem da možemo doći do pozitivnog rezultata.''

