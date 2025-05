Dobili smo šampione u svim Ligama petice, a znate li kakvo je stanje u ženskom fudbalu?

Slično kao kod muškaraca, u Top 5 najboljih evropskih liga su engleska, španska, njemačka, francuska i italijanska.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Osvajanjem "skudeta", Napoli je postao posljednji šampion u tzv. Ligama petice, dok su preostala četiri bila poznata još ranije.

Napolitanci su tako predvođeni sjajnim Antoniom Konteom stigli do četvrte titule u istoriji, pobijedivši Inter u neizvjesnoj trci. Napoli je sezonu završio sa 82 boda, a samo jedan manje imali su "nerazuri".

Sezona u Njemačkoj već je okončana, a obilježio ju je Bajern Minhen. Bavarci su do "salatare" u Bundesligi stigli ubjedljivo, sa 13 bodova prednosti nad drugoplasiranim Bajer Leverkuzenom.

Prvenstvo je završeno i u Francuskoj, gdje je još ubjedljiviji bio PSŽ, koji je u Ligi 1 iza sebe 19 koraka ostavio Olimpik Marsej.

Posljednje kolo ovog vikenda se igra u Španiji, gdje je već ranije riješena trka oko šampionske titule. Nju je osvojila Barselona, koja uoči posljednjih 90 minuta prvenstva ima četiri boda više od Real Madrida.

S druge strane, ženski fudbal uprkos sve većoj popularnosti, nije praćen ni izbliza kao muški.

Izvor: Profimedia

Slično kao kod muškaraca, u evropskim ligama dominiraju Engleska, Španija, Njemačka, Francuska i Italija, koje su u Top 5 takmičenja za dame.

U Engleskoj je titula ubjedljivo otišla u ruke fudbalerki Čelsija (60 bodova), dok je na drugom mjestu ostao Arsenal, ovogodišnji finalista Lige šampiona. Damama u plavom ovo je bila osma titula u engleskoj Superligi.

LIGA ŠAMPIONA Lion je sa osam titula u ženskoj Ligi šampiona apsolutni rekorder. Na drugom mjestu nalazi se Ajntraht iz Frankfurta sa četiri pehara, dok će Barselona imati priliku večeras takođe za četvrti pehar. Slijede Volfsburg, švedska Umea i njemačka Turbina iz Potsdama sa po dva trofeja, dok Arsenal, zajedno sa Duizburgom, ima jedan trofej Lige šampiona u svojim vitrinama.

Najdominantnija ekipa današnjice u ženskom fudbalu je Barselona. Tim iz Španije igraće večeras od 18 časova u Lisabonu finale Lige šampiona protiv Arsenala, ali je u domaćem prvenstvu odavno riješio sve.

Ukupno desetu titulu u Primeri fudbalerke Barselone osvojile su sa 84 boda, uz 28 pobjeda i samo dva poraza, uz nevjerovatnu gol-razliku 128:16. Iza je ostao Real Madrid (76 bodova), koji je uz Levante (2:1) jedini nanio poraz šampionu (3:1).

U Italiji, Juventus je vratio titulu od Rome, koja je "skudeto" osvajala u prethodne dvije sezone Serije A. "Staroj dami" bila je ovo šesta titula u istoriji, a do nje je stigla sa 45 bodova, sedam više od Intera. Dosadašnji šampion Roma bila je tek treća.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Bajern Minhen jedini je klub koji je do šampionskog slavlja stigao i u ženskoj i u muškoj Bundesligi. Fudbalerke iz Minhena stigle su do pehara sa 59 bodova, osam više od drugoplasiranog Volfsburga. Bio je to njihov šesti trofej u Bundesligi za dame.

Priliku da učine isto kao Bajern Minhen imale su fudbalerke PSŽ-a, ali su u finalu plej-ofa za šampiona Francuske poražene od Liona 0:3. Ovo je rekordna 18. titula za "lavice", koje su u posljednje četiri sezone bile najbolje. Dominacija je počela 2007. godine, a od tada je samo PSŽ 2021. godine uspio da dođe do šampionskog slavlja.

Dodajmo i to da je dominaciju u prvenstvu BiH nastavila ekipa SFK 2000 iz Sarajeva, koja je stigla do 24. uzastopnog trofeja u Premijer ligi BiH, odnosno 47. računajući i Kup BiH.