"Ma ja sam se rasplakala": Dragana pustila suzu, pa bjesnila na nepravdu na meču Srbije

Bila je bijesna na sudije Dragana Cvijić na kraju meča, ali je na kraju uspjela da zajedno sa saigračicama donese remi Srbiji u prvom meču baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo. Bez dlake na jeziku je odmah rekla šta je muči.

Srbija je dočekala da joj se vrate Andrea Lekić i Dragana Cvijić, a ovaj sjajni duo nam je iz Celja sa meča baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo donio remi. Ipak temperamentna pivotmenka našeg tima nije htjela da ćuti i još tokom utakmice se bunila zbog nekih sudijskih odluka. Na kraju se meč završio rezultatom 29:29, a uzdanica mađarskog Ferencvaroša je poslije meča ponovila novinarima ono što je očigledno tokom utakmice rekla i sudijama iz Rumunije.

"Naravno da sam zadovoljna, prezadovoljna sam. Imali smo dosta uspona i padova u toku utakmice, vodili smo tri, gubili smo jedan, vraćali smo se. Čak smo i na poluvremenu gubili, tako da je to samo za pohvalu. Imali smo dosta grešaka i vidi se da nam fali utakmica zajedno. Drugo poluvrijeme je bilo mnogo bolje, imali smo mnogo ljepši napad, mnogo čvršću odbranu. Tako da imamo šta da pogledamo. Da popravimo greške sigurno hoćemo, neke sitne greške, nije to ništa preveliko. Menjanje sa golmanom, trčanje nazad, to su neke stvari koje su stvarno minimalne, ako to uradimo vjerujemo u pobedu u Boru", rekla je na startu Dragana Cvijić.

Golmanka Slovenije Maja Vojvodić bila je kod svog tima najbolja uz naravno kapitenku Tjašu Stanko sa 14 golova, a ističe jedna od najboljih u dresu Srbije da su je njene saigračice malo i razbranile.

"Generalno kada su šutevi bili dobri nije branila. Drugo poluvrijeme mislim da smo šutirali mnogo bolje, u prvom smo se tražili. Ali poslije kad su krenuli da napadaju i sa lijeve i sa desne strane uz naravno Andreu koja je samo nastavila, ona je bila fenomenalna i prvo poluvreme, otvorilo se mnogo više i za krila. Katarina Krpež je imala šut sa krila, malo više sreće i za njih. Isključenje za Jovanu gdje ja vjerujem da nije pipnula loptu, sa dva igrača manje, sa "plus jedan" za njih Anđela koja prolazi gdje je čisto dva minuta trebalo da dobiju, nisu dobili. Uspjeli smo da izvučemo bod. To pokazuje samo naš karakter. Tako da vjerujem u ove devojke, vjerujem u pobjedu u sljedećoj utakmici, nema nazad", rekla je Dragana Cvijič pa dalje analizirala taj dramatični kraj utakmice.

"Iskreno nisam vjerovala da mogu da pobijede sa tri-četiri gola razlike. Mogle su da pobijede sa golom razlike jer su imale dva igrača više dva minuta pred kraj utakmice. Bili smo sa igračem manje pred kraj. Vjerovala sam da mogu da dobiju jedan, ali mi smo pokazale, igrale smo do kraja, izvukle smo kako se kaže bod, ali to je samo prvo poluvrijeme. Hvala Bogu revanš je u Boru. Očekujem da svi ljudi dođu da nas podrže i da na kraju slavimo plasman na Svjetsko prvenstvo."

Andrea Lekić je priznala da joj je na ovom "drugom debiju" za nacionalni tim srce jako lupalo, a Dragani su krenule i suze.

"Ma ja sam se rasplakala na himni, jako mi je emotivno to sve palo, nadam se da to neće biti tako u Boru. Da smo prevazišli ovu prvu tremu jer smo poslije koliko godina ponovo u zvaničnoj utakmici u reprezentaciji. Bilo je jako emotivno, ali jako sam srećna što sam dio ovih devojaka. One imaju mnogo kvaliteta što su pokazale danas i u odbrani i u napadu, samo treba da vjerujemo u njih. U Boru mogu na kraju utakmice suze radosnice naravno", završila je sjajna Dragan Cvijić.

