"Da mi je neko rekao da ću sa 41 da branim za Srbiju..." Rodila sina, uzela srebro, 10 godina kasnije se vratila!

Srbija je igrala neriješeno sa Slovenijom 29:29 u prvom meču baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo, a 41-godišnja Katarina Tomašević je još jednom pokazala da je klasa i u ovim godinama.

Srbija je odigrala hrabar i dobar meč u Celju! Pred malobrojnom publikom srpski tim je remizirao sa Slovenijom 29:29 i sada mu je potrebna minimalna pobjeda u Boru u revanšu za plasman na Mundijal. Da je neko Katarini Tomašević rekao da će sa 41 godinom braniti gotovo pola ovog meča...

"Iskreno ne bih vjerovala, ali iskreno nisam mogla da odbijem poziv da pomognem reprezentaciji kao i nikada do sada, kada su me pozivali uvijek sam se rado odazivala. Tako da uvijek mi je zadovoljstvo da se vratim ovdje", rekla je na startu izlaganja "ministarka odbrane".

Na kraju su ona i Jovana Risović uhvatile tri odbrane, dok je dominantna Maja Vojvodić na golu Slovenije imala 13. Nije ovo bilo dobro golmansko veče, klizile su lopte sa ruku. "Uf, jeste. Iskreno za svoj osjećaj nisam nešto imala ni sreće, ali odbrana danas nije najbolje funkcionisala. Ja se iskreno nadam da će to biti mnogo bolje u Boru. Žao mi je jer smo u posljednjih pet minuta imali dva-tri razlike, tako da mi je žao što je neriješeno. Ipak u principu smo zadovoljni. Revaš je kod kuće", rekla je Tomašević.

Kao i Andrea Lekić prije nje istakla je odbranu na ovom meču kao jako upitnu i to će morati da se digne na mnogo viši nivo u Boru ako Srbija ne želi da brine oko plasmana na veliko takmičenje.

"Odbrana, ja bih prije svega izdvojila da odbrana bude malo kompaktnija, dosta smo imali promašenih zicera takođe. Eto te dvije stvari da popravimo pa će biti dobro u Boru. Koliko imamo mi vremena za odmor imaju i oni. Za te neke sitnice, za te neke detalje ja se iskreno nadam da će biti vremena. Očekuje nas put doduše i put do Beograda i do Bora, ali se iskreno nadam da ćemo to popraviti. Iskreno se nadam da će hala u Boru biti puna. Imali smo prijateljsku utakmicu sa dosta ljudi i ovom prilikom pozivam da dođe što više ljudi da nas podrži."

Kada je pričala o posljednjoj medalji srpskog rukometa, srebru sa prvenstva u Beogradu 2013. godine uvijek je srpska golmanka isticala koliko je tu bila bitna nevjerovatna hemija tima. Sada nije ništa drugačije i opet se osjeća to zajedništvo.

"Iskreno da vam kažem, ja sada prvi put opet osjećam takvu neku atmosferu. Trener Bent je tu unio malo opušteniju atmosferu, tako da osjećamo se. Bore se djevojke jedna za drugu, ali nije bilo vremena da se to sve uigra. Ipak ima tri-četiri nove povratnice. Nije bilo dovoljno vremena da se to sve složi, ali imamo još ta dva-tri dana. On je stvarno uspio da se uklopi. Jako se dobro prilagodio, unio je tu opuštenu atmosferu, ne guši nas puno. Izgleda da je bio potreban neko mirniji, ali vidjećemo. Još uvijek je rano, tek je prva utakmica, rano je da pričamo kakav je trener i kakav mu je učinak, ali vidjećemo u nastavku."

Na kraju je pitanje bilo jasno. Hoćemo li gledati nju i hoćemo li gledati Srbiju na Svjetskom prvenstvu? "Srbiju se iskreno nadam da ćemo gledati, zato smo i tu. A mene ćete gledati, ali vjerovatno u nekoj drugoj ulozi. Sa Sanjom iza ili na klupi", rekla je na kraju Katarina Tomašević.

