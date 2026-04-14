Miša stao na korak do senzacije: Umalo izbacio trećeg tenisera svijeta, Saša se izvukao poslije drame

Bojan Jakovljević
Miomir Kecmanović je imao šansu da po drugi put u razmaku od dva mjeseca pobjedi Sašu Zvereva ali je na kraju nije iskoristio.

Miomir Kecmanović izgubio od Saše Zvereva u Minhenu Izvor: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Miomir Kecmanović stao je na korak do šoka, bio je blizu da izbaci Sašu Zvereva u prvom kolu turnira u Minhenu - 6:3, 3:6, 7:6 (7:2). Ima srpski teniser za čim da žali pošto je poslije velikih problema i loše igre do sredine drugog seta podigao nivo igre i bio veoma blizu da napravi iznenađenje.

Prije oko dva mjeseca Miša pobijedio je Sašu na turniru u Akapulku i malo je nedostajalo da tako nešto ponovi pred Sašinim navijačima. Imao je šanse u 11. gemu trećeg seta, bilo je 5:5, Zverev je servirao i bilo je 15:30. Šansa je otišla u nepovrat, a u taj-brejku je Zverev bio ubjedljiv. Brzo je napravio dva mini-brejka, poveo sa 5:1 i ubrzo završio meč.

Kecmanović je bolje ušao u meč, prvi napravio brejk i poveo sa 2:1 i onda se "ugasio". Do kraja seta je uzeo samo jedan brejk. Na početku drugog je Zverev odmah napravio brejk i izgledalo je da će meč brzo da bude završen. Ali, tada se Srbin "probudio", zaigrao mnogo bolje, odmah vratio brejk, pa onda napravio novi i izjednačio. U trećem setu nije viđena nijedna brejk šansa...

Naredni rival Zvereva biće Gabrijel Dijalo (Kanada).

