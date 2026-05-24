logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Savršenih dva i po sata Miomira Kecmanovića: Srbin na Rolan Garosu jači od Mađara i sunca

Savršenih dva i po sata Miomira Kecmanovića: Srbin na Rolan Garosu jači od Mađara i sunca

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Srpski teniser Miomir Kecmanović prošao prvo kolo Rolan Garosa, grend slema u Parizu.

Miomir Kecmanović prošao prvo kolo Rolan Garosa Izvor: Mohammed Badra/EPA

Srpski teniser Miomir Kecmanović odigrao je perfektan meč protiv trenutno 52. tenisera na svijetu, Fabijana Marošana iz Mađarske po paklenoj vrućini u Parizu. Nakon nešto sporijeg ulaska u meč i izgubljena tri gema u nizu, Kecmanović je pronašao ritam i posle oko dva i po sata borbe se domogao naredne faze - 3:0 (7:6, 6:3, 6:4)!

Kecmanović je prvi set dobio bez izgubljenog poena u taj-brejku prvog seta, a zatim je u potpunosti dominirao tokom preostala dva seta. Stizao je do brejkova u pravom trenutku, uspjevao da kontroliše ritam i da osujeti svaki pokušaj mađarskog tenisera da se vrati u ovaj meč.

Sljedeći protivnik Miomira Kecmanovića biće ili Tomas Martin Ečeveri iz Argentine ili Nuno Boržeš iz Portugala. Biće to još jedan veliki izazov za srpskog tenisera, jer se zna da igrači iz Argentine i Portugala vole da igraju na zemljanoj podlozi. Ečeveri, koji obožava Novaka Đokovića, favorit je u tom meču jer turnir počinje kao 23. nosilac.

Najbolji rezultat Miomira Kecmanovića na Rolan Garosu je plasman u treće kolo 2022. godine, dok je u Australiji uspjevao da bude bolji i da dva puta stigne u četvrtu rundu. Svojevremeno je Kecmanović bio 27. igrač planete, a dobri rezultati u Parizu mogli bi ponovo da ga poguraju ka mjestu među 40 najboljih igrača na planeti.

Tagovi

Miomir Kecmanović Tenis Rolan Garos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC