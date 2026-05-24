Savršenih dva i po sata Miomira Kecmanovića: Srbin na Rolan Garosu jači od Mađara i sunca

Srpski teniser Miomir Kecmanović prošao prvo kolo Rolan Garosa, grend slema u Parizu.

Srpski teniser Miomir Kecmanović odigrao je perfektan meč protiv trenutno 52. tenisera na svijetu, Fabijana Marošana iz Mađarske po paklenoj vrućini u Parizu. Nakon nešto sporijeg ulaska u meč i izgubljena tri gema u nizu, Kecmanović je pronašao ritam i posle oko dva i po sata borbe se domogao naredne faze - 3:0 (7:6, 6:3, 6:4)!

Kecmanović je prvi set dobio bez izgubljenog poena u taj-brejku prvog seta, a zatim je u potpunosti dominirao tokom preostala dva seta. Stizao je do brejkova u pravom trenutku, uspjevao da kontroliše ritam i da osujeti svaki pokušaj mađarskog tenisera da se vrati u ovaj meč.

Sljedeći protivnik Miomira Kecmanovića biće ili Tomas Martin Ečeveri iz Argentine ili Nuno Boržeš iz Portugala. Biće to još jedan veliki izazov za srpskog tenisera, jer se zna da igrači iz Argentine i Portugala vole da igraju na zemljanoj podlozi. Ečeveri, koji obožava Novaka Đokovića, favorit je u tom meču jer turnir počinje kao 23. nosilac.

Najbolji rezultat Miomira Kecmanovića na Rolan Garosu je plasman u treće kolo 2022. godine, dok je u Australiji uspjevao da bude bolji i da dva puta stigne u četvrtu rundu. Svojevremeno je Kecmanović bio 27. igrač planete, a dobri rezultati u Parizu mogli bi ponovo da ga poguraju ka mjestu među 40 najboljih igrača na planeti.