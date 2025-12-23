Sa 26 se povukao kao najbolji strijelac evropske košarke: "Vratio sam se da me sin vidi kako igram NBA"

Kajl Gaj se poslije godinu i po dana pauze vratio na teren u razvojnoj ligi. Razlog? Želi da ga sin vidi na košarkaškom terenu!

Kajl Gaj se vratio na teren i ponovo je debitovao. Nekada jedan od najboljih šutera evropske košarke se povukao kada je imao 26 godina, 18 mjeseci je bio trener, a sada se vratio na teren. Potpisao je za Noblsvil Bum u razvojnoj ligi.

Za sada prosječno bilježio 23 poena, 6,4 asistencije i 4,1 skok po meču i daju mu se velike šanse da ga neki tim pozove da zaigra u NBA. Otkrio je da se na teren vratio samo da bi sin mogao da ga gleda u NBA ligi.

"Sto odsto. Cijeli život sam stavio na pauzu da bih jurio ovaj san. Imam dvoje djece koji sada shvataju čime se bavi njihov otac. Mogu da im pokažem šta su moji ciljevi i snovi. Kada sam prvi put dobio poziv moj stariji sin je imao četiri dana. Sada ima četiri godine. Shvata čime se bavim i misli da je to sjajno. Želim da mu pokažem da je sve moguće. Najveća motivacija mi je da me sin gleda. Igrao sam na najvećem nivou, bio sam najbolji strijelac u Evropi kada sam se povukao. Onda sam 18 mjeseci bio trener i sada sam se vratio da igram. Ako bih dobio poziv, to je sve što treba da vidi da bi shvatio da može da radi sve što mu padne na pamet u životu", rekao je Kajl Gaj.

Ko je Kajl Gaj?

Kajl Gaj je završio tri godine u NCAA na Virdžiniji, a zatim je izabran kao 55. pik. Odigrao je 53 NBA meča u dresu Sakramenta i Majamija, a bio je na ugovoru i u Klivlendu. Zatim se preselio u Evropu. Igrao je za Huventud, Pannatinaikos i Tenerife u kome je bio najbolji strijelac FIBA Lige šampiona. Sada je poslije 18 mjeseci u stručnom štabu Virdžinije ponovo na terenu.

"Košarka u inostranstvu je sjajna, jako sam uživao. Ipak, deset mjeseci sam bio daleko od porodice i neke druge stvari su se desile. Bila mi je potrebna pauza. Uzeo sam pauzu i trener Benet me je pitao da li bih bio zainteresovan da mu pomognem. Bilo je to idealno. Naravno da ću mu pomoći. Htio sam da mu pomognem i svakako sam htio da se isprobam kao trener. Idealan početak, a to se pretvorilo u 18 mjeseci. Nisam htio da se vratim, ali me je Bum pozvao i pomislio sam da bih ponovo mogao da igram i eto me ovdje", objasnio je Gaj odluku da se povuče.