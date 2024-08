"Poletjeli smo, bili smo previše srećni što smo ovdje!" Opomena Marine Maljković poslije poraza Srbije!

Selektorka govorila o neuspjehu u meču protiv Španije i o četvrtfinalu Olimpijskih igara.

Košarkaška reprezentacija Srbije doživjela je poraz u meču protiv Španije, u kojem u uzbudljivoj završnici nije imala snage za potpuni prokret. Poslije meča, selektorka Marina Maljković govorila je u svom stilu - potpuno otvoreno.

"Ništa novo, gore-dole-gore-dole sa neiskusnom ekipom... Definitivno da je ta pobjeda protiv Kine bila mnogo velika. To ne možemo da im oduzmemo, ali za ovako jedan mlad tim... One su poletjele, presrećne su što su u Parizu. Sigurno je i ova utakmica pokazala da nisu mogle na pravi način da kontrolišu emocije. Španija je uzela svo svoje iskustvo iz jakih takmičenja i dobile nas 'jedan na jedan'. Prosto je, one su uzele loptu u ruke, Konde i Alba su doprinijele mnogo sada, a ranije nisu igrale. Uzele su loptu u ruke u ključnim momentima i igrale jedan na jedan. Mi to apsolutno nismo mogli da odbranimo. Nismo ispoštovale ništa što smo se dogovorile, a onda smo krenule, na kraju smo se vratile i opet pokazale da može. Nažalost, sve igračice su bile previše srećne zbog odlaska u Pariz. Idemo odmah poslije utakmice, da se što prije adaptiramo, da počnemo da treniramo, da uđemo u selo i da nastavimo da radimo".

Govorila je i o mogućem rivalu u četvrtfinalu.

"Ima velike šanse da bude Njemačka. Ponajveće... Moramo da čekamo njihovu utakmicu sutra, ali opet ništa ne mora da znači, jer turnir je takav da ne može da se napravi nijedna jedina računica. Ovi koji igraju sutra mogu malo više da računaju, jer znaju šta se dešavalo danas. Ništa, sačekaćemo… Koga god da dobiješ u četvrtfinalu, isto je. Šta? Lakša je Australija nego Njemačka ili Nigerija od Kanade… Mi ni danas u tri četvrtine nismo bili mi. Ako analiziramo do sada urađeno… Na utakmici protiv Portorika nismo bili mi 15 minuta. Protiv Kine je bilo bez greške, primjer šta i kako. Velika utakmica. Sad smo sa Španijom samo u posljednjoj četvrtini uradili šta smo se dogovorili. U četvrtfinalu, ko god da bude, zavisi isključivo od nas i od naše igre. I da mi budemo mi. Da se skupimo i da budemo to što treba da budemo. Imamo tri dana da se skupimo i da sednemo i sve analiziramo".

Četvrtfinale olimpijskog turnira zakazano je za 7. avgust u Parizu.

