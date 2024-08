Nevjerovatan splet okolnosti prethodnih dana za Metjua Ebdena, koji će zauvijek pamtiti Pariz.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Izgubio od Novaka Đokovića, završio karijeru, pa osvojio olimpijske igre! Kakva priča, a? Sve to se u samo nekoliko dana desilo Australijancu Metjuu Ebdenu, koji je sticajem okolnosti zaigrao singl protiv najboljeg svih vremena, odlučio da više ne pokušava u pojedinačnoj konkurenciji, pa zatim u tandemu sa Džonom Pirsom osvojio zlatnu medalju u muškom dublu!

Za Ebdena su Olimpijske igre u Parizu počele debaklom protiv Novaka Đokovića (6:0, 6:1), ali to nije bilo nikakvo iznenađenje. On već godinama ne igra u singl konkurenciji, čak nema ni plasman na aktuelnoj ATP listi. U žrijeb je upao nakon što je neko od singl tenisera otkazao učešće, pa je dobio priliku da po prvi put u karijeri igra protiv Novaka. Bio je to spektakl za njega, a očigledno ga ubjedljiv poraz nije poremetio.

Vidi opis Novaku uzeo gem, pa osvojio zlato u Parizu: Đoković je počistio osvajača Olimpijskih igara! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 11 / 11

Ebden se nakon poraza fokusirao na dubl konkurenciju i sa Pirsom je savladao sve rivale na putu do zlatne medalje. U finalu je pala američka kombinacija Radživ Ram/Ostin Krajiček, a upravo su oni na putu do srebra eliminisali Nadlaa i Alkaraza, pobjedom u četvrtfinalu. U finalu su uspjeli da osvoje samo set, ali ne i da pokvare plan Australiji.

Za Ebdena, koji je svojevremeno bio i prvi dubl igrač planete, ovo je jedan od najvećih uspjeha u karijeri. Trenutno treći igrač svijeta u dubl konkurenciji do sada je osvojio dvije grend slem titule u muškom dublu i jednu grend slem titulu u miksu. Takođe, igrao je miks dubl na Olimpijskim igrama u Parizu, ali je takmičenje završio u četvrtfinalu.