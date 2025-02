Šok poraz Srbije, dala samo 2 poena za četvrtinu: Potpuno pomračenje košarkašica Marine Maljković

Košarkašice Srbije poražene od Portugala u kvalifikacionoj utakmici za Evropsko prvenstvo, koja nije imala rezultatski značaj.

Izvor: MN PRESS

Srbija je poslije niza pobjeda u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo upisala i jedan poraz. Portugal je bio bolji od naših dama i slavila je 57:40. Nije to bio baš standardni košarkaški meč, pošto je susret završen malim brojem poena, dok je Srbija postigla svega dva u posljednjih 10 minuta.

Činilo se da djevojke nisu imale mnogo ambicija u ovoj revijalnoj utakmici, pa je prva dionica završena rezultatom 14:12 u koristi Srbija. Igralo se u mini-serijama, a ekipe su se neprestano smjenjivale u vođstvu.

Nastavile su izabranice Marine Maljković u dobrom ritmu i u nastavku, nije se mnogo koševa davalo, ali bilo je dovoljno da Srbija bude u prednosti. Međutim, uslijedila je ujednačena igra, a onda i mini-serija domaćeg tima, pa su do poluvremena djevojke iz Portugalije imale pola koša prednosti (28:27).

Istim tempom se igralo i poslije odmora, sve do 29. minuta, kad su domaće napravile nešto značajniju prednost (42:38). A, svoju bolju igru u potpunosti su potvrdile u poslhednjih 10 minuta. Portugalija je sve vrijeme davala koševe, dok je u timu Srbije samo Marta Mitrović uspjela da dođe do poena i to u 39. minutu. Na kraju je ova dionica završena 15:2, u korist Portugalije.