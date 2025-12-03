"Nisam pričao sa Željkom": Preuzeo Partizan od njega, priznao koliko je komplikovano

Mirko Ocokoljić oglasio se pred meč protiv Bajerna, u kojem će voditi crno-bijele.

KK Partizan priveo je kraju pripremu prve utakmice bez Željka Obradovića, protiv Bajerna u četvrtak. Trener crno-bijelih u tom susretu biće Mirko Ocokoljić.

"Ne, nažalost", rekao je on na pitanje da li se čuo sa Željkom Obradovićem.

Priznaje da je situacija veoma delikatna.

"Želim da vratim košarku u prvi plan i jedno se time bavim. Uspjeli smo poslije duže vremena da uradimo trening, sva priča je vezana za Bajern", rekao je on.

Svi igrači Partizana su spremni, ima ih 14 na raspolaganju i u četvrtak, na dan meča, znaće ko će igrati.

"Pokušavamo da neke stvari riješimo na što bolji način, da budemo konstantni, da ne igramo jednu četvrtinu, da budemo dobri tokom cijele utakmice, da energija bude bolja, te neke osnovne stvari. Oni što bih volio je da ničije lopte i svaki skok završi kod nas".

Ocokoljić je rekao i da ne zna ko će biti novi trener Partizana, dok se danima nagađa da će to postati Andrea Trinkijeri.