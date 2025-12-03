"Molio sam Zorana Savića i Ostoju Mijailovića za njega": Željko Obradović jednog igrača ne može da prežali

Sad već bivši trener Partizana Željko Obradović rekao je da se veoma protivio odlasku Ajzeje Majka i da je molio rukovodsvo kluba da on ostane.

Bivši košarkaš Partizana Ajzea Majk (28) tokom ljeta pojačao je Bajern, a njegova igra za samo nekoliko mjeseci postala je mnogo bolja nego u Beogradu. To je primijetila i Evroliga i objavila zanimljiv podatak, da postiže više od sedam poena više u prosjeku u dresu Bavaraca nego u crno-bijeloj opremi. Možda bi Majk u novoj sezoni u Partizanu imao sličan napredak, ali odgovor na to pitanje nikad nećemo dobiti.

Ipak, ono što od utorka uveče jeste postalo poznato je da trener Željko Obradović nije želio da Kanađanin napusti tim.

Spletom nesrećnih okolnosti, Ajzea Majk je već na prvom treningu u Partizanu u ljeto 2024. doživio peh - povredu lista. Inače pouzdani krilni košarkaš koji je u Humsku stigao iz Burga nikada nije uspio da nadoknadi propušteno. Pripreme su ga ostavile u velikom zaostatku za ostatkom tima i kaskao je sve vrijeme, mučeći se da stekne formu, samopouzdanje i kontinuitet kakav u Bajernu ima.

Za Partizan je debitovao krajem oktobra i tada je pretežno minute tražio u regionalnom takmičenju, dok su evroligaški mečevi bili gotovo nedostižni. Protiv Zvezde krajem prošlog novembra imao je zapaženu minutažu i učinak (13 poena za 28 minuta), ali je do kraja sezone samo jednom bio dvocifren u Evroligi - protiv Barselone sredinom marta (16 poena). Prije i poslije tih mečeva imao je zanemarljivu ulogu i prosječno je provodio po 15 minuta na terenu u najjačem takmičenju.

A nije trebalo tako da izgleda.

U tim je doveden kao vrlo važan igrač njemačke ekipe, u Evrokupu je bilježio 12,2 poena, 3,7 skokova, 1,5 asistencija i 1,7 ukradenih lopti. Međutim, povreda tokom ljeta u Beogradu udaljila ga je nepovratno od prvog plana u Partizanu, pa je na kraju odigrao svega 23 utakmice Evrolige. Ipak, oni koji su obratili pažnju na njega vidjeli su da su ga velike utakice motivisale i da je igrač koji bi mogao da bljesne. Kao što je bljesnuo u Bajernu.

Od prosjeka 3,9 poena po utakmici u crno-bijelom dresu stigao je do trenutno sjajnog prosjeka - sad ubacuje 11,2 poena za klub iz Minhena. Njegova statistika cvjeta u novom klubu, na terenu provodi skoro 27 minuta, a procenat šuta za tri poena mu je 42 odsto. Može sve i radi sve kod Gordija Herberta.

Majk je pravo lice u Partizanu pokazao u finišu sezone. Njegova raznovrsnost i liderske vještine viđene su u ABA ligi, a onda i u Košarkaškoj ligi Srbije. Kanađanin je tada bilježio 13,6 poena, sedam skokova, 2,4 asistencije i 1,2 ukradene lopte. Jasno se moglo vidjeti da mu prijaju minuti u crno-bijelom dresu, pa je pretpostavka bila da će u dogodine ostati dio kluba iz Humske. Međutim nije tako bilo.

Šta je rekao Željko Obradović?

Nakon što je podnio ostavku na mesto glavnog trenera Partizana Željko Obradović se oglasio. Tom prilikom govorio je o problemima koje je ekipa imala na početku sezone i bez ustezanja je istakao i to da odluku o rastanku sa Majkom nije donio on.

"Turneja u Australiji, klub je imao potrebu da odemo i podržao sam, nikakav problem nije bio. Nažalost, igrači su nam se ispovređivali. U Australiji smo igrali u jednom trenutku samo sa jednim visokim igračem. Tad sam obavio razgovor na terenu, sa Zoranom Savićem i Ostojom Mijailovićem. Pitao sam ih: 'Da li shvatate u kojoj smo situaciji? Da li shvatate da taj odnos koji vas dvojica imate - to nije normalno. Ne može Zoran da radi na ovakav način bez ugovora. Morate tu situaciju da riješite, jer je to dobro za klub i za sve nas'. Moramo da dovedemo nekog visokog igrača prije nego što počne sezona'. Nažalost, molio sam ih da ostavimo Ajzeu Majka. Nismo uspjeli u tome, razgovarali smo o 'petici', 'petice' nigdje nije bilo, visokog igrača. ali smo uspjeli poslije mnogo vremena", rekao je Obradović.

Najtrofejniji trener je još dodao: "Treba vratiti film, ne mogu da se sjetim koje je koliko bilo, ali da bismo doveli Bruna Fernanda morali smo da otpustimo Frenka Niliknu, jednog plejmejkera. Odluka koja je takođe bila delikatna, ali smo uradili jer smo mislili da je neophodno da imamo još jednog visokog igrača. Desilo se poslije toga šta se desilo. Povrijedio se Karlik Džouns, povrijedio se Šejk Milton, dva izvanredna čovjeka i igrača. Onda smo došli u situaciju da igramo protiv agresivnih timova u Evroligi, praktično bez plejmejkera. Veoma teška situacija za mene kao trenera i morali smo da tražimo neka rješenja", zaključio je Željko Obradović.

"U Partizanu nisam bio pravi ja"

Već je Majk tokom mandata u Partizanu govorio da je zbog povrede teško pronalazio mjesto u Obradovićevoj rotaciji. Kada je dobio angažman u Bajernu iz Minhena bio je još iskreniji:

"Prelazak u Minhen je logičan korak, jer je nakon razgovora sa trenerom Gordijem bilo jasno da posjedujem vještine koje su tamo potrebne. Zbog povrede sam prošlu sezonu počeo van terena i stvari nisu išle kako sam planirao."

Istakao je Majk šta ga je najviše boljelo u sezoni za nama: "Nikada nisam mogao da budem pravi ja: raznovrsni igrač koji može da šutira, sam donosi odluke, igra na pozicijama 'tri' i 'četiri', brani više pozicija - i, prije svega, unosi mnogo energije na teren", poručio je on u izjavi za Bajernov sajt.

Navijači Partizana imaće priliku da ga ponovo vide u četvrtak, kada njegov tim gostuje crno-bijelima tokom veoma mučnog perioda kluba iz Humske.