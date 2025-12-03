Dok svi pričaju o Željku Obradoviću, igrači Partizana izašli na teren: Čeka ih prva utakmica bez Žoca

Pogledajte detalje sa treninga Partizana pred Bajern, kada će početi nova era crno-bijelih, bez Željka Obradovića.

Izvor: MONDO

Očekivano veliki broj novinara bio je na treningu Partizana u Beogradskoj areni, dan pred meč protiv Bajerna. Crno-bijeli su trenirali pod vođstvom Mirka Ocokoljića, koji će voditi ekipu protiv Bavaraca, na početku nove Partizanove ere - bez Željka Obradovića.

Dan poslije javnog obraćanja Željka Obradovića i njegovog definitivnog oproštaja od kluba, crno-bijeli košarkaši su na terenu i spremaju se za važan meč, u kojem imaju imperativ pobjede.

Partizan će ući u utakmicu sa evroligaškim skorom 4-9 i na 18. poziciji tabele, dok je Bajern na učinku 5-8 i dvije pozicije je bolje plasiran. Pogledajte kako se crno-bijeli spremaju za taj duel.

Pogledajte 00:00 Trening KK Partizan pred Bajern Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Veliki broj novinara vidio je povrijeđenog nosioca igre Partizana, plejmejkera Karlika Džounsa, koji je i dalje na štakama. On se od oktobra oporavlja od teške povrede i prije januara neće ponovo zaigrati, što će biti veliki problem i za Ocokoljića i za Obradovićevog nasljednika, ko god to bio.

Pogledajte Džounsa kako se kreće uz pomoć štaka.