Karlik Džouns i dalje sa "čizmom" i na štakama: Od njegove povrede krenuo kolaps Partizana

Evo kakva je situacija sa Karlikom Džounsom mjesec dana nakon povrede.
Košarkaši Partizana trenirali su danas u "Beogradskoj areni" pred sutrašnju utakmicu protiv Bajerna iz Minhena na kojoj će ih voditi Mirko Ocokoljić. U pitanju je trener koji je bio u stručnom štabu Željka Obradovića, i koji će ostati u klubu poslije njegove ostavke, a pred kojim je zaista zahtjevan zadatak da probudi ekipu u trenutku kada je atmosfera jako loša.
Treningu je inače prisustvovao i najbolji igrač ekipe Karlik Džouns koji je zbog povrede van parketa, a čini se da će još neko vrijeme biti odsutan pošto i dalje nosi ortopedsku čizmu i kreće se uz pomoć štaka. Pogledajte snimak s treninga:
Karlin Džouns se inače povrijedio još 20. oktobra u finišu utakmice protiv FMP Železnika, nakon čega se čini da su u Partizanu kola krenula nizbrdo. Upravo su to i Željko Obradović i Ostoja Mijailović istakli kao ključnu tačku "kolapsa" crno-bijelih u ovoj sezoni u kojoj su rezultati jako loši.
"Nama je glavni igrač Karlik Džons, Željko je na njega najviše računao, preko njega je komunicirao s ostalim igračima. On je bio ključni faktor u toj komunikaciji. Tada su mi rekli da moramo što prije da dovedemo plejmejkera, predložili Nika Kalatesa i Bruna Fernanda, i ja sam sve odmah prihvatio", ispričao je u nedjelju Ostoja Mijailović u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" kada je probao da objasni naglo pogoršanje situacije u Partizanu.
Zbog preloma pete metatarzalne kosti levog stopala Karliku Džounsu se predviđalo odsustvo sigurno do kraja kalendarske godine, ali s obzirom na to da i dalje koristi štake - teško je prognozirati da li će taj povratak biti možda i odložen.
Ove sezone je reprezentativac Južnog Sudana prosječno bilježio 11,4 poena i 5,2 asistencije po meču u Evroligi.