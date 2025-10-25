logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slučaj Karlika Džounsa naljutio Nikolu Lončara: "Da li Partizanu treba ABA liga?"

Slučaj Karlika Džounsa naljutio Nikolu Lončara: "Da li Partizanu treba ABA liga?"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nikola Lončar konstatovao je da je Partizan u vrlo jakom ritmu takmičenja.

Nikola Lončar o povredi Karlika Džounsa Izvor: Arenasport 1/printscreen

Partizan je u susretu sa FMP-om ostao bez najvažnijeg igrača. Karlik Džouns doživio je tešku povredu koja će ga makar tri mjeseca odvojiti od terena, a s obzirom na to da se reprezentativac Južnog Sudana povrijedio u susretu regionalnog takmičenja, ostaje pitanje da li su obaveze pored Evrolige neophodne crno-bijelima. Naročito sada kada učešće u ABA ligi ne donosi plasman u elitno takmičenje.

Nikola Lončar, bivši košarkaš Partizana, morao je da se osvrne na bolnu temu crno-bijelih i spomene izostanak Karlika. "Nevjerovatno... ABA liga je zahtjevna, da li je potrebna Partizanu? Vidimo da se i u Zvezdi i u Partizanu tokom ljeta priča o Fajnal-foru Evrolige, to je velika prepreka za njih da mogu da odmore igrače."

"Karlik Džouns koji je najbolji plejmejker, možda i među petoricom najboljih u Evroligi, morao je da igra utakmicu 25, 30 minuta. Na kraju, doživio je da se povredi, a potrošnja je bila velike. Dešavaju se te stvari, druga je tema šta bi trebalo da igraju srpski timovi", analizirao je Lončar.

Ko će morati da ponese teret kad je Karlik povrijeđen?

Sad kad je jedan od najboljih igrača povrijeđen, više igrača moraće da nadomjesti njegov izostanak. "Da se vratimo na utakmicu, opet je Vašington bio ključni igrač sa 21 poenom. I meč protiv Baskonije bi trebalo da zavisi od njega, on inače igra 14 minuta u Evroligi, sad će morati više od 30."

Biće važna i uloga kapitena: "Vanja Marinković koji je imao skromnu minutažu, moraće da igra više od 25 minuta. Od svih moramo da očekujemo i sa spoljne i sa unutrašnje strane da daju maksimu. Parker će biti ključ, on je važan igrač, a i odmarao je protiv FMP-a. Bilo je vremena za odmor, ali ne znam da li je to dovoljno za igrače koji moraju da ponesu teret. Moraju da ponesu teret, a to će biti teško zbog količine minuta koju moraju da ponesu u ovom meču.", zaključio je Lončar.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Partizan Karlik Džouns

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC