Slučaj Karlika Džounsa naljutio Nikolu Lončara: "Da li Partizanu treba ABA liga?"

Nikola Lončar konstatovao je da je Partizan u vrlo jakom ritmu takmičenja.

Partizan je u susretu sa FMP-om ostao bez najvažnijeg igrača. Karlik Džouns doživio je tešku povredu koja će ga makar tri mjeseca odvojiti od terena, a s obzirom na to da se reprezentativac Južnog Sudana povrijedio u susretu regionalnog takmičenja, ostaje pitanje da li su obaveze pored Evrolige neophodne crno-bijelima. Naročito sada kada učešće u ABA ligi ne donosi plasman u elitno takmičenje.

Nikola Lončar, bivši košarkaš Partizana, morao je da se osvrne na bolnu temu crno-bijelih i spomene izostanak Karlika. "Nevjerovatno... ABA liga je zahtjevna, da li je potrebna Partizanu? Vidimo da se i u Zvezdi i u Partizanu tokom ljeta priča o Fajnal-foru Evrolige, to je velika prepreka za njih da mogu da odmore igrače."

"Karlik Džouns koji je najbolji plejmejker, možda i među petoricom najboljih u Evroligi, morao je da igra utakmicu 25, 30 minuta. Na kraju, doživio je da se povredi, a potrošnja je bila velike. Dešavaju se te stvari, druga je tema šta bi trebalo da igraju srpski timovi", analizirao je Lončar.

Ko će morati da ponese teret kad je Karlik povrijeđen?

Sad kad je jedan od najboljih igrača povrijeđen, više igrača moraće da nadomjesti njegov izostanak. "Da se vratimo na utakmicu, opet je Vašington bio ključni igrač sa 21 poenom. I meč protiv Baskonije bi trebalo da zavisi od njega, on inače igra 14 minuta u Evroligi, sad će morati više od 30."

Biće važna i uloga kapitena: "Vanja Marinković koji je imao skromnu minutažu, moraće da igra više od 25 minuta. Od svih moramo da očekujemo i sa spoljne i sa unutrašnje strane da daju maksimu. Parker će biti ključ, on je važan igrač, a i odmarao je protiv FMP-a. Bilo je vremena za odmor, ali ne znam da li je to dovoljno za igrače koji moraju da ponesu teret. Moraju da ponesu teret, a to će biti teško zbog količine minuta koju moraju da ponesu u ovom meču.", zaključio je Lončar.