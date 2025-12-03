logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Čuo sam se sa Željkom poslije ostavke": Pokuševski ne zna šta da očekuje od Grobara

"Čuo sam se sa Željkom poslije ostavke": Pokuševski ne zna šta da očekuje od Grobara

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Aleksej Pokuševski govorio o aktuelnoj situaciji u Partizanu poslije ostavke Željka Obradovića i pred prvi meč bez njega protiv Bajerna u Evroligi.

Aleksej Pokuševski o Partizanu i Obradoviću Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Situacija u KK Partizan nije dobra nakon ostavke trenera Željka Obradovića, a kako je to rekao predsjednik Ostoja Mijailović igrači se čak pribojavaju utakmice s Bajernom (četvrtak, 20.45) zbog atmosfere i mogućih prekida. O toj situaciji govorio je i Aleksej Pokuševski koji je rekao da ne zna šta da očekuje od atmosfere.

"Ne znam iskreno, razumijem emociju navijača, ne znam šta da očekujem, ali mislim da mi kroz teren možemo da vratimo publiku na našu stranu", rekao je mladi košarkaš Partizana koji je ispričao da se i čuo sa Obradovićem poslije ostavke.

Pogledajte

03:12
Aleksej Pokuševski izjava
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

"Sigurno da to nije bio plan, toga smo svi svjesni, došao sam u Partizan zbog Željka Obradovića jer je vjerovao u mene i ja sam vjerovao da ću biti bolji igrač s njim. Nije mi lako, ali na terenu da igramo za ovaj klub i da se borimo i da pobjeđujemo što više utakmica i da se vratimo na kolosijek na kome je trebalo da budemo. Ja sam se sa Željkom čuo nakon što se sve izdešavalo, ostao sam sa njim u dobrim odnosima", kazao je Pokuševski.

Šta je rekao Obradović svom igraču? Nije htio Pokuševski mnogo da detaljiše, ali i po objavi nainstagramu znali smo da mu je bilo teško: "Samo me je podržao, da nastavim da igram i da napredujem. Nismo pričali o situaciji u klubu i njegovom odlasku".

Šta očekuje protiv Bajerna?

"Sigurno da je teška situacija. Za nas bi trebalo da bude. Moramo da se koncentrišemo na teren, ali situacija nije laka i moramo da odgovorimo energijom na terenu i da se razumijemo da igramo. Situacija je specifična i nije lako sigurno", naglasio je on.

"Sigurno da je teško, mi smo u svemu tome, mnogo se stvari pričalo prošle nedjelje i sigurno dođe i do stranaca i domaćih igrača. Ima puno onih koji navijaju za Partizan i pitaju nas pitanja na koja nemamo odgovore. Naša stvar je košarka i moramo da izađemo i da se borimo", dodao je mladi košarkaš Partizana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksej Pokuševski KK Partizan Evroliga KK Bajern

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC