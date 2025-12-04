Trapani odbio ostavku Repeše, Alibegović sklonjen iz ekipe!

Potresi u Trapaniju, prošlosezonskom hitu italijanskog prvenstva.

Izvor: Massimo Ceretti / imago sportfotodienst / Profimedia

Dok košarkaška javnost i dalje prati dešavanja u Partizanu nakon ostavke Željka obradovića, sličan scenario dešava se u italijanskom Trapaniju.

Iako je prošlogodišnji hit itlaijanskog prvenstva nastavio sa odličnim partijama i u ovoj sezoni Jasmin Repeša je podnio ostavku na mjesto trenera, a stvari su se dodatno zakomplikovale.

Hrvatski stručnjak odlučio se na ovaj potez navodno zbog finansijskih problema u klubu i oduzimanja bodova, zbog kojih je Trapani sa skorom 8-1 tek peti na tabeli.

Uprava kluba, međutim, nije prihvatila Repešinu ostavku i želi da zadrži trenera koji ih je prošle godine doveo do polufinala plej-ofa Serije A.

"On je podnio ostavku, ali ona je odbijena od strane predsjednika kluba. Kao i uvijek kada imamo različite poglede na neke stvari pokušaćemo da riješimo to i izgladimo i vratimo klub na pravi put“, rekao je sportski direktor Valerijano D'Orta.

UU međuvremenu je iz ekipe sklonjen repezentativac BIH Amar Alibegović, a D'Orta je prokomentarisao izjavu predsjednika kluba Valerija Antoninija o skraćenju ekipe.

"Razumijem da neko može da pomisli da skraćenje rostera nužno znači i slabljenje ekipe, ali to nije slučaj. Usvajamo određene strategije kada je u pitanju izgradnje ekipe i ako imamo priliku da smanjimo budžet to i radimo. Ali imamo na umu da se naše ambicije ostaju iste i ne želimo d aih mijenjamo", rekao je D'orta.

Sklanjanje Alibegovića bi moglo značiti i definitivnu potvrdu njegovog odlaska iz kluba. Za reprezentativca BIH zainteresovana je Barselona, a njegova nedavna objava na društvenim mrežama fotografije dvorane Trapanija sa emotikonom srca je shvaćena kao oproštajna poruka.