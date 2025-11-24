logo
Ćavi Paskval našao prvo pojačanje: Reprezentativac Bosne i Hercegovine dolazi u Barselonu?

Ćavi Paskval našao prvo pojačanje: Reprezentativac Bosne i Hercegovine dolazi u Barselonu?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Prvo pojačanje za Ćavija Paskvala od povratka u Barselonu mogao bi da bude Amar Alibegović koji igra u Italiji i pred odlaskom je iz kluba.

Amar Alibegović prelazi u Barselonu Izvor: MN PRESS

Ćavi Paskval preuzeo je Barselonu i pokušava da je izvuče iz krize. Prvo pojačanje po njegovom povratku mogao bi da bude ni manje ni više nego Amar Alibegović (30). To su najnovije informacije koje se pojavljuju.

Prema pisanju specijalizovanog košarkaškog portala "Sportanda", Alibegović je u pregovorima sa španskim gigantom i to nije jedini klub koji ga želi. Navodno su interesovanje za krilnog centra pokazali i Armani i Venecija.

Da je rastanak na pomolu pokazuje i objava Alibegovića koji igra za italijanski Trapani Šark. Objavio je fotografiju domaćeg terena i emotikon srca što je shvaćeno kao oproštajna poruka.

Alibegović ima bosanski i italijanski pasoš i upravo je u Rimu završio srednju školu, pa je koledž završio u Njujorku na univerzitetu "Sent Džon". Poslije toga se vratio u Evropu i nosio dresova Virtus Rome, Virtusa iz Bolonje, Cedevita Olimpije, Bodrumspora i sada je u Trapaniju.

Na nedavno završenom FIBA Eurobasketu je za reprezentaciju BiH odigrao šest utakmica i imao prosjek od 6,3 poena, tri skoka i 1,7 asistencija po utakmici.

