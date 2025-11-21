Efes se hitno oglasio zbog Igora Kokoškova: Njegove riječi napravile haos poslije pobjede

Srpski trener Igor Kokoškov nije govorio o samoubistvu, ali su mediji to tako prenijeli.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Anadolu Efesa savladali su Barselonu (74:73) u spektakularnom meču koji je odlučen pogođenim slobodnim bacanjima na 0,3 sekunde do kraja. Ilija Belošević je dosudio faul Jana Veselog nad Ajzeom Kordinijeom, a košarkaš turskog tima donio je pobjedu ekipi Igora Kokoškova. Srpski trener je uspio da sačuva posao iako igra bez velikog broja startera, a Efes je morao da se oglasi zbog njega dan nakon utakmice.

Kada je poslije pobjede davao izjavu za medije, Igor Kokoškov je iskoristio frazu koja je često koristi u košarci, a koja ima drugačiji smisao kada se bukvalno provede. Pojedini mediji su to zloupotrijebili, pa se činilo kao da Kokoškov priča o samoubistvo - to nije tačno!

"Želimo da obavijestimo javnost povodom izjave koju je dao naš glavni trener, Igor Kokoškov u intervjuu uživo odmah poslije jučerašnje utakmice protiv Barselone. Tokom intervjua, odgovarajući na pitanje o izvođenju slobodnih bacanja u posljednjim sekundama utakmice, fraza 'run suicides whole day' (što znači: trčali bismo 'kamikaze' na treningu cijeli dan) koju je upotrijebio naš glavni trener, pogrešno je prevedena kao: 'Mogao sam da izvršim samoubistvo da smo promašili jedno od slobodnih bacanja', usljed greške u simultanom prevodu. Ovaj pogrešni prevod su preuzeli i pojedini mediji", navodi se u saopštenju Efesa i dodaje: "Izraz koji je upotrijebio naš glavni trener odnosi se na "suicide drills" - košarkaški termin za vježbe izdržljivosti sa intenzivnim trčanjem (poznatije kao 'kamikaze') - i nema isto značenje kao samoubistvo."

Efes je na ovaj način stao u zaštitu svog trenera, što je pokazatelj da je riječ o velikom klubu koji brine o ugledu koji ima u evropskoj košarci. Kokoškov nije govorio o samoubistvima, niti pominjao da bi se neko ubio zbog promašenih slobodnih bacanja, već je pričao isključivo o košarkaškim temama i šta bi igrače sačekalo na narednom treningu turskog tima.