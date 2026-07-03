Nova šansa za buduće studente: Upis na srodne fakultete Univerziteta u Banjaluci bez ponovnog polaganja prijemnog ispita

Budući studenti Univerziteta u Banjaluci mogu se upisati na srodne studijske programe sa slobodnim mjestima bez ponovnog polaganja prijemnog.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kandidati koji su položili prijemni ispit za prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026/2027. godini, a nisu ostvarili pravo upisa na željeni studijski program, imaju mogućnost da se upišu na neki od srodnih studijskih programa na kojima su ostala upražnjena mjesta bez ponovnog polaganja prijemnog ispita, saopšteno je iz Univerziteta u Banjaluci.

U zaključku Senata Univerziteta u Banjaluci navodi se da će fakulteti i Akademija umjetnosti dostaviti Rektoratu spisak studijskih programa sa brojem preostalih upražnjenih mjesta najkasnije do 10. jula.

"Spisak slobodnih mjesta biće objavljen na sajtu Univerziteta u Banjaluci, kao i fakulteta i Akademije umjetnosti, najkasnije do 13. jula do 16.00 časova", navodi se u saopštenju.

Kandidatima koji se odluče da konkurišu na drugi srodni studijski program, studentske službe izdavaće potvrdu o položenom prijemnom ispitu, odnosno ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, koja je neophodna za prenos konkursne dokumentacije.

Prenos konkursne dokumentacije, odnosno upis na srodne studijske programe na kojima su ostala upražnjena mjesta, predviđen je najkasnije do 16. jula, a upis do 17. jula.