Kilijan Mbape pao i osjetio oštar bol: Muk na stadionu, ova povreda bi promijenila čitavo Svjetsko prvenstvo

Najbolji igrač Francuske morao da izađe zbog povrede u toku meča protiv Maroka u četvrtfinalu SP.

Izvor: WILLIAM VOLCOV / imago sportfotodienst / Profimedia

Lider francuke reprezentacije Kilijan Mbape uhvatio se za nogu na utakmici Francuska - Maroko, pa je napustio u 77. minutu. Selektor "trikolora" Didije Dešan odmah ga je izveo iz igre zbog predostrožnosti, sigurno zabrinut za stanje njegove povrede, koja prosto ne smije da se dogodi Francuzima na ovom Mundijalu.

Djeluje i da neće, jer je Mbape uz osmijeh otišao sa terena, mada je pravio nekoliko puta bolnu grimasu dok je bio na klupi. Ipak, kada je meč bio gotovo, sa radošću se vrato na teren, pozdravljao sa saigračima, grlio i nije ostavljao utisak povrijeđenog igrača.

Francuzi su pobijedili 2:0, a Mbape je dao jako lep gol za vođstvo, iako prethodno nije uspio da iskoristi jedanaesterac protiv marokanskog golmana, majstora za penale Bona.

Francuzi su ostali strpljivi, čvrsto su branili svoj gol i nisu protivniku dopuštali prilike, a onda je Mbape "otključao" gol afričke selekcije atraktivnim pogotkom u 60. minutu, za 1:0. Publika u Bostonu vidjela je njegovu "ljepoticu" i osmi gol na ovom Mundijal.

Francuzi će 14. jula u Dalasu igrati u polufinalu protiv pobjednika meča Španija - Belgija i Mbape će sigurno biti spreman za taj meč. Biće to treće uzastopno polufinale njegove reprezentacije, koja sa njim nikada nije stala prije finala - 2018. je osvojila titulu u Rusiji, a 2022. je izgubila u finalu protiv Argentine.

Gol Kilijana Mbapea Izvor: YouTube/Arena sport TV

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