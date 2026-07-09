Englezi ne mogu kao Donald Tramp: FIFA suspendovala Džerela Kvansu na dvije utakmice

Reprezentativac Engleske Džerel Kvansa suspendovan na dvije utakmice zbog crvenog kartona, za razliku od Amerikanca Baloguna kojem je suspenzija ukinuta.

Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine polako ulazi u završnu fazu, pošto sada znamo kojih osam timova će se boriti za titulu, ali... Neće svi imati istu polaznu osnovu u toj borbi. Recimo, ogroman problem imaće fudbalska reprezentacija Engleke pošto selektor Tomas Tuhel ne može da računa na Džerela Kvansu koji je isključen u prethodnom meču.

Kada je napadač SAD Folarin Balogun dobio direktan crveni karton protiv Bosne i Hercegovine, predsjednik Donald Tramp zvao je Đanija Infantina i apelovao da se ta odluka poništi. Balogun je nastupio za nacionalni tim u ubjedljivo porazu od Belgije - dok sa engleskim reprezentativcem to neće biti slučaj. Kvansa neće moći na teren protiv Norveške, ali ni u eventualnom polufinalu protiv pobjednika meča Argentina - Švajcarska. Zbog crvenog kartona prinudni desni bek Engleza dobio je dva meča suspenzije.

Englezi su tražili poništavanje odluke o crvenom kartonu i "uslovnu kaznu" za Kvansu, ali je FIFA ostala pri svome. Dvije utakmice suspenzije, uz pozivanje na član 14 u kojem se govori o ozbiljnom prekršaju koji je mogao da povredi protivnika. Sudija Alireza Fagani nije u prvi mah pokazao crveni karton, već je morao da se konsultuje sa VAR sobom, a zatim i da pogleda snimak. Na kraju je zbog prekršaja nad Hesusom Galjardom ipak isključio engleskog fudbalera.

Meč Engleske i Norveške igraće se 11. jula od 23 po vremenu u Srbiji. Tomas Tuhel će imati problema sa sastavljanjem tima, jer su njegovu ekipu povrede desetkovale tokom ovogodišnjeg Mundijala. Sa spiska je prije takmičenja otpao Tino Livramento, zna se da je završen turnir za Džordana Hendersona koji je polomio ruku, a problem sa povredom imao je i vječito roviti Ris Džejms.

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(MONDO)